В Югре оценили ситуацию с лесными пожарами

В четверг на прошлой неделе в регионе побывали глава МЧС и руководитель Минприроды. Они, в частности, совершили облет Советского района, где ситуация с природными пожарами наиболее сложная. Так, Зиничев призвал жестче относиться к нарушителям требований пожарной безопасности, а Кобылкин отметил, что обстановка в Югре "непростая, но управляемая".

Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 255 лесных пожаров, их площадь оценивается в 30,9 тысячи гектаров, что более чем в 12 раз выше, чем годом ранее на середину июля. По данным властей региона, в 90% случаев основными причинами возникновения природных возгораний в лесах Югры являются грозовые разряды, в остальных - нарушение местными жителями, туристами правил безопасности.