В Югре оценили ситуацию с лесными пожарами

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 июл - РИА Новости. Крупные лесные пожары потушили в Советском районе ХМАО, где ранее побывали руководители МЧС и Минприроды Евгений Зиничев и Дмитрий Кобылкин, сообщается на сайте правительства Югры.
"По информации департамента недропользования и природных ресурсов Югры, количество действующих лесных пожаров в Югре и их площадь уменьшилась... В Советском районе полностью ликвидированы все крупные лесные пожары", - говорится в сообщении.
В четверг на прошлой неделе в регионе побывали глава МЧС и руководитель Минприроды. Они, в частности, совершили облет Советского района, где ситуация с природными пожарами наиболее сложная. Так, Зиничев призвал жестче относиться к нарушителям требований пожарной безопасности, а Кобылкин отметил, что обстановка в Югре "непростая, но управляемая".
Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 255 лесных пожаров, их площадь оценивается в 30,9 тысячи гектаров, что более чем в 12 раз выше, чем годом ранее на середину июля. По данным властей региона, в 90% случаев основными причинами возникновения природных возгораний в лесах Югры являются грозовые разряды, в остальных - нарушение местными жителями, туристами правил безопасности.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова ранее ввела режим ЧС регионального характера в лесах автономного округа. Позже она подчеркнула, что привлечение сил и средств федерального центра или из других регионов РФ для борьбы с лесными пожарами в Югре пока не требуется.