Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574627323.html
В Югре оценили ситуацию с лесными пожарами
Крупные лесные пожары потушили в Советском районе ХМАО, где ранее побывали руководители МЧС и Минприроды Евгений Зиничев и Дмитрий Кобылкин, сообщается на сайте РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:05
природные пожары в россии
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дмитрий кобылкин
наталья комарова
советский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:0:3071:1727_1400x0_80_0_0_9f9f3242a5b3133371485f0c070ceacd.jpg
https://ria.ru/20200720/1574589753.html
советский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:0:3071:1727_1400x0_80_0_0_9f9f3242a5b3133371485f0c070ceacd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_c942aa0ad48460cef56a674e6e8336b7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_120:0:2168:2048_1400x0_80_0_0_0794cce9a70efd43abdd0945da9f6fa3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
природные пожары в россии, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий кобылкин, наталья комарова, советский район, происшествия

В Югре оценили ситуацию с лесными пожарами

09:05 21.07.2020
62
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 июл - РИА Новости. Крупные лесные пожары потушили в Советском районе ХМАО, где ранее побывали руководители МЧС и Минприроды Евгений Зиничев и Дмитрий Кобылкин, сообщается на сайте правительства Югры.
"По информации департамента недропользования и природных ресурсов Югры, количество действующих лесных пожаров в Югре и их площадь уменьшилась... В Советском районе полностью ликвидированы все крупные лесные пожары", - говорится в сообщении.
В четверг на прошлой неделе в регионе побывали глава МЧС и руководитель Минприроды. Они, в частности, совершили облет Советского района, где ситуация с природными пожарами наиболее сложная. Так, Зиничев призвал жестче относиться к нарушителям требований пожарной безопасности, а Кобылкин отметил, что обстановка в Югре "непростая, но управляемая".
Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 255 лесных пожаров, их площадь оценивается в 30,9 тысячи гектаров, что более чем в 12 раз выше, чем годом ранее на середину июля. По данным властей региона, в 90% случаев основными причинами возникновения природных возгораний в лесах Югры являются грозовые разряды, в остальных - нарушение местными жителями, туристами правил безопасности.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова ранее ввела режим ЧС регионального характера в лесах автономного округа. Позже она подчеркнула, что привлечение сил и средств федерального центра или из других регионов РФ для борьбы с лесными пожарами в Югре пока не требуется.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Вчера, 12:39
Генпрокуратура поручила усилить надзор за природными пожарами
000000
Обсудить 0
Природные пожары в РоссииМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дмитрий КобылкинНаталья КомароваСоветский районПроисшествия
Рекомендуем
Врач проверяет капельницу у пациента
В Москве за сутки выписали 853 пациента после COVID-19
Горнолыжные трассы курорта Шерегеш
Глава Кузбасса рассказал о курорте Шерегеш
Здание Капитолия, Гавана, Куба
Эксперты спрогнозировали развитие отношений США и Кубы
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов
Адвокат Федосеевой-Шукшиной раскрыла детали иска к Алибасову
Скорая помощь, Индия
В Индии за сутки выявили более 37 тысяч новых случаев коронавируса
ПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клиническая больницы г. Москвы
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 117 пациентов с COVID-19
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Бурятии смягчили ряд ограничений по коронавирусу
Руслан Стефанчук
Вице-спикер Рады оценил исполнение президентских обещаний Зеленского
Проводник проверяет температуру у пассажиров на железнодорожном вокзале в Тбилиси
AIIB выделил Грузии кредит для ликвидации последствий COVID-19
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
На Украине выявили 673 новых случая заражения коронавирусом
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Фальков рассказал о программе академического лидерства для вузов
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Глава Кузбасса рассказал о будущем культурно-образовательном кластере
Автомобиль медицинской помощи на улице Пекина
В Китае за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Машина скорой помощи
В Челябинской области пастух погиб от удара молнии
Врач скорой помощи
В Новосибирской области выявили 102 новых случая коронавируса за сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:41В Минске началось заседание по иску турецкого бизнесмена к Цепкало
11:41Снижение бедности в России установили показателем национальных целей
11:41В Госдуме оценили расширение санкций США против "Северного потока — 2"
11:38После падения роуп-джамперов со скалы в Приморье организована проверка
11:37Кадыров пригласил Помпео в Чечню в ответ на включение в "черный список"
11:37Митрополит Иларион: "Беспечное отношение" к COVID-19 в лавре огорчает
11:37Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни до 78 лет
11:36СПЧ направил в Госдуму предложения по статусу особо охраняемых территорий
11:33В Госдуму внесли проект о порядке обезличивания персональных данных
11:33Представитель Сербской церкви епископ Антоний награжден орденом Дружбы
11:32Число умерших пациентов с коронавирусом в Тверской области достигло 120
11:30Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже
11:30В Госдуме прокомментировали заявление об украинском происхождении богов
11:30РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни
11:30Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры
11:30Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года
11:26В КБР рассказали о новых случаях коронавируса
11:24В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 198
11:23В Воронежской области рассказали о новых случаях коронавируса
11:22Прощание с художником Виктором Чижиковым состоится 23 июля
Лента новостейМолния