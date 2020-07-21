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Адвокат Федосеевой-Шукшиной раскрыла детали иска к Алибасову
Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая рассказала подробности иска актрисы к своему мужу Бари Алибасову и его помощнику Сергею Моцарю. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:21
бари алибасов
шоу-бизнес
лидия федосеева-шукшина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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бари алибасов, шоу-бизнес, лидия федосеева-шукшина

Адвокат Федосеевой-Шукшиной раскрыла детали иска к Алибасову

09:03 21.07.2020 (обновлено: 09:21 21.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая рассказала подробности иска актрисы к своему мужу Бари Алибасову и его помощнику Сергею Моцарю.
По ее словам, суд уже принял заявление и в скором времени начнет разбирательство.
Юрист заявила, что ее подзащитная пытается признать недействительным договор дарения квартиры продюсеру.

"Поскольку эта сделка недействительна, также недействительна и сделка Алибасова с Моцарем", — объяснила она порталу teleprogramma.pro.

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Вербицкая отметила, что во время подписания договора Федосеева-Шукшина не осознавала своих действий, что планируется доказать путем проведения судебной и психиатрической экспертиз.
Ранее адвокат Юлиан Соболев, представлявший интересы дочери актрисы, написал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить сделку, по которой актриса Лидия Федосеева-Шукшина передала свою квартиру в новой Москве стоимостью десять миллионов рублей супругу Бари Алибасову, а тот — своему помощнику.
Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов поженились в 2018 году. Продюсер ранее был женат пять раз, а актриса была замужем шесть раз.
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Бари АлибасовШоу-бизнесЛидия Федосеева-Шукшина
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