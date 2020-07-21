На Украине выявили 673 новых случая заражения коронавирусом

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев Число выявленных случаев коронавируса Украине за сутки выросло на 673, до 60 166, умерли еще 20 человек, сообщила во вторник система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.

По состоянию на 21 июля в стране выявлены 60 166 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1518 человек. Всего выздоровели 321 199 человек, в том числе 760 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.

Больше всего случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (114), Закарпатской (78) и в Ивано-Франковской областях (75).

По словам главы Минздрава страны Максима Степанова, среди заболевших - 35 медицинских сотрудников. "За минувшие сутки заболели 673 человека, из них 50 детей, а также 35 медицинских сотрудников", - сообщил министр на брифинге.

Степанов уточнил, что были госпитализированы 162 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.