https://ria.ru/20200721/1574627001.html
На Украине выявили 673 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных случаев коронавируса в Украине за сутки выросло на 673, до 60 166, умерли еще 20 человек, сообщила во вторник система мониторинга... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:59
2020-07-21T09:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
украина
в мире
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украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, украина, в мире
КИЕВ, 21 июл – РИА Новости.
Число выявленных случаев коронавируса
в Украине
за сутки выросло на 673, до 60 166, умерли еще 20 человек, сообщила во вторник система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
По состоянию на 21 июля в стране выявлены 60 166 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1518 человек. Всего выздоровели 321 199 человек, в том числе 760 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.
Больше всего случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (114), Закарпатской (78) и в Ивано-Франковской областях (75).
По словам главы Минздрава страны Максима Степанова, среди заболевших - 35 медицинских сотрудников. "За минувшие сутки заболели 673 человека, из них 50 детей, а также 35 медицинских сотрудников", - сообщил министр на брифинге.
Степанов уточнил, что были госпитализированы 162 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.