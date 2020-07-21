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Распространение нового коронавируса
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На Украине выявили 673 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных случаев коронавируса в Украине за сутки выросло на 673, до 60 166, умерли еще 20 человек, сообщила во вторник система мониторинга... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
украина
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, украина, в мире

На Украине выявили 673 новых случая заражения коронавирусом

08:59 21.07.2020 (обновлено: 09:57 21.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Украине за сутки выросло на 673, до 60 166, умерли еще 20 человек, сообщила во вторник система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
По состоянию на 21 июля в стране выявлены 60 166 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1518 человек. Всего выздоровели 321 199 человек, в том числе 760 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
Вчера, 13:07Распространение нового коронавируса
Зеленский заявил, что Украина готова ко второй волне коронавируса
Больше всего случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (114), Закарпатской (78) и в Ивано-Франковской областях (75).
По словам главы Минздрава страны Максима Степанова, среди заболевших - 35 медицинских сотрудников. "За минувшие сутки заболели 673 человека, из них 50 детей, а также 35 медицинских сотрудников", - сообщил министр на брифинге.
Степанов уточнил, что были госпитализированы 162 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗУкраинаВ мире
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