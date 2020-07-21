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В Бурятии смягчили ряд ограничений по коронавирусу
Баням и саунам в Бурятии, закрытым ранее из-за карантина по коронавирусу, разрешили работу, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:59
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Бурятии смягчили ряд ограничений по коронавирусу

08:59 21.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 21 июл – РИА Новости. Баням и саунам в Бурятии, закрытым ранее из-за карантина по коронавирусу, разрешили работу, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Двадцатого июля на заседании республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией принято решение о снятии ограничений на работу саун и бань. Соответствующие изменения внесены в указ главы Республики Бурятия", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что работа в этой сфере возможна при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. В частности, установлено ограничение на загрузку объекта в объеме не более 50% единовременной пропускной способности объекта. В республике сохраняются ограничения на работу СПА-салонов, массажных салонов и соляриев.
По информации республиканского главка Роспотребнадзора на утро вторника, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 3767 случаев заболевания коронавирусом, за сутки 38 случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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