В Бурятии смягчили ряд ограничений по коронавирусу

"Двадцатого июля на заседании республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией принято решение о снятии ограничений на работу саун и бань. Соответствующие изменения внесены в указ главы Республики Бурятия", - говорится в сообщении.