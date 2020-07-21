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Вице-спикер Рады оценил исполнение президентских обещаний Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский за первый год президентства выполнил около 20% своих предвыборных обещаний, заявил первый заместитель председателя... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:57
руслан стефанчук
владимир зеленский
украина
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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руслан стефанчук, владимир зеленский, украина, в мире

Вице-спикер Рады оценил исполнение президентских обещаний Зеленского

08:57 21.07.2020
476
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуслан Стефанчук
Руслан Стефанчук
© РИА Новости / Стрингер
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Руслан Стефанчук. Архивное фото
КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский за первый год президентства выполнил около 20% своих предвыборных обещаний, заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Если взять комплексную пятилетнюю программу президента по основным пунктам, которые он озвучивал, то мы посчитали, что около 20% тех обещаний, которые он сделал - это вопрос снятия неприкосновенности, ответственности за кнопкодавство и ряд других - он уже выполнил. И за первый год 20% - это неплохо. Дальше идут дела посложнее", - рассказал он в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, Зеленскому еще предстоит заняться системными преобразованиями и экономическими реформами. "Но и тут у нас уже есть наработанные ответы, как они будут продвигаться".
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
Вчера, 13:07Распространение нового коронавируса
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0112010
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Руслан СтефанчукВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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