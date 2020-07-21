https://ria.ru/20200721/1574626836.html
Вице-спикер Рады оценил исполнение президентских обещаний Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский за первый год президентства выполнил около 20% своих предвыборных обещаний, заявил первый заместитель председателя... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:57
2020-07-21T08:57
руслан стефанчук
владимир зеленский
украина
в мире
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https://ria.ru/20200720/1574592012.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155735/61/1557356189_0:0:2934:1650_1400x0_80_0_0_ef60f9615ede4443fa1daa63e8bab12b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
руслан стефанчук, владимир зеленский, украина, в мире