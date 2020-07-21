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Пресс-конференцию врио главы Хабаровского края Дегтярева перенесли
Пресс-конференция нового временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, которая должна была состояться во вторник после... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:14
коронавирус в россии
михаил дегтярев
хабаровский край
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, михаил дегтярев, хабаровский край, политика

Пресс-конференцию врио главы Хабаровского края Дегтярева перенесли

09:14 21.07.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин Михаил Дегтярев
 Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Александр Натрускин
Михаил Дегтярев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 21 июл – РИА Новости. Пресс-конференция нового временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, которая должна была состояться во вторник после представления его кабмину региона, перенесена на неопределенный срок, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев во вторник прибыл в Хабаровск. Представление Дегтярева было назначено на 14.00 (7.00 мск) вторника, после этого планировалась пресс-конференция. Позже представление и встреча с журналистами была перенесена на 16 часов (9.00 мск).
"Пресс-конференция врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, назначенная на 16.00, переносится. В связи с большим количеством заявок и со сложной эпидемиологической ситуацией в условиях пандемии коронавируса принято решение пересмотреть формат встречи с журналистами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дата и время будут определены дополнительно.
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