Пресс-конференцию врио главы Хабаровского края Дегтярева перенесли

ХАБАРОВСК, 21 июл – РИА Новости. Пресс-конференция нового временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, которая должна была состояться во вторник после представления его кабмину региона, перенесена на неопределенный срок, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев во вторник прибыл в Хабаровск. Представление Дегтярева было назначено на 14.00 (7.00 мск) вторника, после этого планировалась пресс-конференция. Позже представление и встреча с журналистами была перенесена на 16 часов (9.00 мск).
"Пресс-конференция врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, назначенная на 16.00, переносится. В связи с большим количеством заявок и со сложной эпидемиологической ситуацией в условиях пандемии коронавируса принято решение пересмотреть формат встречи с журналистами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дата и время будут определены дополнительно.