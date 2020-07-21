Пресс-конференцию врио главы Хабаровского края Дегтярева перенесли

"Пресс-конференция врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, назначенная на 16.00, переносится. В связи с большим количеством заявок и со сложной эпидемиологической ситуацией в условиях пандемии коронавируса принято решение пересмотреть формат встречи с журналистами", - говорится в сообщении.