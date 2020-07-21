В России провели более 25,4 миллиона тестов на коронавирус

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Более 25,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 270 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"В РФ проведено более 25,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 270 199 человек", - говорится в сообщении.

За сутки в России проведено 197 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.