В Челябинской области пастух погиб от удара молнии

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июл – РИА Новости. Молния ударила в жителя города Златоуст Челябинской области, который пас скот, вечером в понедельник, мужчина погиб, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.
По данным СК, вечером 20 июля в районе улицы Мельнова в Златоусте было найдено тело 26-летнего местного жителя. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле мужчины не обнаружено.
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"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина пас скот и получил смертельную травму при попадании молнии", - говорится в сообщении.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти, уточняется в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, поясняется в сообщении.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина находился в поле, в 300 метрах от жилого дома.