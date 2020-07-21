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В Челябинской области пастух погиб от удара молнии
Молния ударила в жителя города Златоуст Челябинской области, который пас скот, вечером в понедельник, мужчина погиб, сообщило во вторник следственное управление РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:49
россия
следственный комитет россии (ск рф)
златоуст
челябинская область
происшествия
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россия
златоуст
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), златоуст, челябинская область, происшествия

В Челябинской области пастух погиб от удара молнии

08:48 21.07.2020 (обновлено: 08:49 21.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Машина скорой помощи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 21 июл – РИА Новости. Молния ударила в жителя города Златоуст Челябинской области, который пас скот, вечером в понедельник, мужчина погиб, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.
По данным СК, вечером 20 июля в районе улицы Мельнова в Златоусте было найдено тело 26-летнего местного жителя. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле мужчины не обнаружено.
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"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина пас скот и получил смертельную травму при попадании молнии", - говорится в сообщении.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти, уточняется в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, поясняется в сообщении.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина находился в поле, в 300 метрах от жилого дома.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ЗлатоустЧелябинская областьПроисшествия
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