Кипр получит из ресурсов Евросоюза 2,7 миллиарда евро

"Я выражаю свое полное удовлетворение, потому что после многих дней и интенсивных переговоров Кипр достиг экономических целей, которые он поставил в связи с многолетним планом и планом восстановления Европейского Союза. Более конкретно - после достижения соглашения Кипр сможет получить более 2,7 миллиарда евро. Сумма в размере 1,451 миллиарда евро пойдет из многолетнего финансового плана на 2021–2027 годы, а остальная часть - из фонда восстановления, направленного на устранение последствий пандемии и содействие развитию кипрской экономики", - написал Анастасиадис на своей странице в Facebook.