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Кипр получит из ресурсов Евросоюза 2,7 миллиарда евро
Кипр получит более 2,7 миллиарда евро из многолетнего бюджета Евросоюза и из фонда восстановления экономики, сообщил президент Кипра Никос Анастасиадис. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:45
никос анастасиадис
евросоюз
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РИА Новости
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никос анастасиадис, евросоюз, кипр, турция, оон, в мире

Кипр получит из ресурсов Евросоюза 2,7 миллиарда евро

08:45 21.07.2020
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкКипр
Кипр
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Кипр. Архивное фото
АФИНЫ, 21 июл – РИА Новости. Кипр получит более 2,7 миллиарда евро из многолетнего бюджета Евросоюза и из фонда восстановления экономики, сообщил президент Кипра Никос Анастасиадис.
"Я выражаю свое полное удовлетворение, потому что после многих дней и интенсивных переговоров Кипр достиг экономических целей, которые он поставил в связи с многолетним планом и планом восстановления Европейского Союза. Более конкретно - после достижения соглашения Кипр сможет получить более 2,7 миллиарда евро. Сумма в размере 1,451 миллиарда евро пойдет из многолетнего финансового плана на 2021–2027 годы, а остальная часть - из фонда восстановления, направленного на устранение последствий пандемии и содействие развитию кипрской экономики", - написал Анастасиадис на своей странице в Facebook.
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По его словам, подробно о распределении средств в ближайшие дни расскажет министр финансов.
"Кроме того, ввиду правонарушений со стороны Турции и после моего вмешательства было включено положение, согласно которому финансирование третьих стран, включая Турцию, Европейским союзом зависит от их уважения к принципам Устава ООН и международного права", - сообщил президент Кипра.
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