В Республике Алтай выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом

БАРНАУЛ, 21 июл - РИА Новости. Десять детей и 17 взрослых заразились коронавирусом за сутки в Республике Алтай, сообщают в региональном оперштабе.
"За прошедшие сутки выявлено 27 новых случаев коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у 10 жителей Шебалинского района, в том числе у восьми детей; у семи жителей города Горно-Алтайска; у пяти жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребенка; у четырех жителей Усть-Канского района, в том числе у одного ребенка, а также у жительницы другого региона, прибывшей в Горно-Алтайск", - говорится в сообщении.
С учетом этого в республике лабораторно подтвержден 1331 случай заболевания. Смертей пациентов с COVID за сутки не фиксировали. При этом за день выздоровели 30 пациентов из города Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Усть-Канского и Шебалинского районов. За весь период выписаны из медучреждений 812 человек.
"За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 49 102 человека. В понедельник, 20 июля, исследовано 633 пробы. Под медицинским наблюдением в регионе находится 576 человек", - уточняет оперштаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.