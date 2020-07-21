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В Республике Алтай выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом
Десять детей и 17 взрослых заразились коронавирусом за сутки в Республике Алтай, сообщают в региональном оперштабе. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:43
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика алтай, кош-агачский район, усть-канский район

В Республике Алтай выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом

08:43 21.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник лаборатории. Архивное фото
БАРНАУЛ, 21 июл - РИА Новости. Десять детей и 17 взрослых заразились коронавирусом за сутки в Республике Алтай, сообщают в региональном оперштабе.
"За прошедшие сутки выявлено 27 новых случаев коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у 10 жителей Шебалинского района, в том числе у восьми детей; у семи жителей города Горно-Алтайска; у пяти жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребенка; у четырех жителей Усть-Канского района, в том числе у одного ребенка, а также у жительницы другого региона, прибывшей в Горно-Алтайск", - говорится в сообщении.
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
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С учетом этого в республике лабораторно подтвержден 1331 случай заболевания. Смертей пациентов с COVID за сутки не фиксировали. При этом за день выздоровели 30 пациентов из города Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Усть-Канского и Шебалинского районов. За весь период выписаны из медучреждений 812 человек.
"За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 49 102 человека. В понедельник, 20 июля, исследовано 633 пробы. Под медицинским наблюдением в регионе находится 576 человек", - уточняет оперштаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРеспублика АлтайКош-Агачский районУсть-Канский район
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