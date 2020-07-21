В Республике Алтай выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом

С учетом этого в республике лабораторно подтвержден 1331 случай заболевания. Смертей пациентов с COVID за сутки не фиксировали. При этом за день выздоровели 30 пациентов из города Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Усть-Канского и Шебалинского районов. За весь период выписаны из медучреждений 812 человек.