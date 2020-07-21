Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574626502.html
Евросоюз выделит Греции 32 миллиарда евро на восстановление экономики
Саммит Евросоюза одобрил выделение Греции 32 миллиардов евро из фонда восстановления экономики, помимо этого Греция получит еще около 40 миллиардов евро из... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:43
коронавирус covid-19
кириакос мицотакис
евросоюз
греция
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569089743_0:74:3074:1803_1400x0_80_0_0_04a9dcb0751f78213b4f04c0d024b10b.jpg
https://ria.ru/20200721/1574625704.html
https://ria.ru/20200715/1574381658.html
https://ria.ru/20200720/1574602381.html
2
греция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569089743_0:74:3074:1803_1400x0_80_0_0_04a9dcb0751f78213b4f04c0d024b10b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569089743_144:0:2873:2047_1400x0_80_0_0_496a35ca78ea3d068cd14bffc55045ad.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569089743_579:0:2626:2047_1400x0_80_0_0_f25e81ac2c61ab3890695f320833dee4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, кириакос мицотакис, евросоюз, греция, экономика

Евросоюз выделит Греции 32 миллиарда евро на восстановление экономики

08:43 21.07.2020
1027
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
АФИНЫ, 21 июл – РИА Новости. Саммит Евросоюза одобрил выделение Греции 32 миллиардов евро из фонда восстановления экономики, помимо этого Греция получит еще около 40 миллиардов евро из бюджета ЕС, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на брифинге после завершения саммита ЕС.
Брифинг транслировал в прямом эфире канал правительства Греции. Саммит вместо двух дней продолжался пять из-за многочисленных разногласий.
"В итоге мы смогли достичь очень важного результата и для Европы, и для Греции. Реакция ЕС отвечает симметрично всем вызовам экономике из-за пандемии, она показывает, что Европа слышит суть событий. Сегодня Европа показала, что она может быть на высоте обстоятельств. Она отвечает Фондом развития в 750 миллиардов евро и бюджетом на следующие семь лет в размере 1,074 триллиона евро. Впервые наша страна получает доступ к столь амбициозным финансовым инструментам. Мы возвращаемся в Афины с общим пакетом, превышающим 70 миллиардов евро. Это беспрецедентный для нашей страны размер", - сказал Мицотакис.
По словам греческого премьера, на саммите был процесс взаимных уступок, компромиссов, и удалось защитить программы, которые имеют национальной значение.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
08:04
Макрон назвал решение о создании фонда ЕС историческим
"Субсидии от утвержденной дополнительной программы соответствуют примерно одному дополнительному плану приоритетных национальных проектов (NSRF), это более 19 миллиардов евро, к которому добавлено около 12,5 миллиарда евро кредитов, чтобы достичь конечной суммы в 32 миллиарда, про которую мы давно говорили, уже несколько месяцев", - сказал премьер-министр.
Он сказал, что эти деньги выдаются при ряде условий, которые "более благоприятны" по сравнению с обычными проектами NSRF.
"Что касается многолетнего европейского бюджета, то, несмотря на его уменьшение, мы добились двух вещей. Первое - увеличения ресурсов, которые Греция получит из фонда сплочения, и одновременно для наших аграриев остаются стабильными ресурсы фонда общей сельскохозяйственной политики", - сказал Мицотакис.
Он заверил, что средства не будут израсходованы впустую.
Собор Святой Софии в Стамбуле
15 июля, 13:21Религия и мировоззрение
Секретные переговоры Греции с турками возмутили греческую общественность
"Мы вскоре представим план производственной перестройки страны. Тот важный европейский капитал, который будет в нашем распоряжении, мы не растратим впустую, мы его инвестируем на благо всех греков, мира труда, перехода к "зеленой" экономике", - сказал премьер.
"Это уникальная возможность для Греции, для всей Европы сделать прыжок вперед", - сказал он.
"На следующие три года, помимо средств, которые есть у нас в распоряжении из многолетнего бюджетного плана, мы имеем еще один важнейший инструмент. Он будет финансировать инвестиции и реформы, он рассчитан на шесть лет и даст возможность выполнить план преобразования страны", - сказал Мицотакис.
Премьер Греции сообщил, что по требованию "скупых стран" пакет субсидий сократился с 500 миллиардов до 390 миллиардов евро, что привело и к сокращению ряда программ.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Вчера, 15:41Распространение нового коронавируса
Меркель оценила ситуацию вокруг фонда восстановления экономики Евросоюза
Мицотакис сказал, что приоритеты распределения средств в Греции будут обсуждаться в следующие недели, до 15 октября программа займов будет представлена в Европейскую комиссию.
Мицотакис также поблагодарил всех сотрудников, кто помогал "достичь этого национального успеха".
690003
Обсудить 2
Коронавирус COVID-19Кириакос МицотакисЕвросоюзГрецияЭкономика
Рекомендуем
Сотрудник лаборатории
В Республике Алтай выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом
Кипр
Кипр получит из ресурсов Евросоюза 2,7 миллиарда евро
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
В ЕС продолжат обсуждать увязку финансов с принципами верховенства права
Кошки в вольере на территории приюта для бездомных животных Зоорассвет в Кусково
Роскачество провело повторное исследование корма для кошек
Руслан Стефанчук
Вице-спикер Рады оценил исполнение президентских обещаний Зеленского
Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
Меркель назвала объем фонда восстановления экономики ЕС
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Цивилев рассчитывает на федеральное софинансирование строительства дамб
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Глава РФПИ оценил, сколько россиян необходимо вакцинировать от COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В России провели более 25,4 миллиона тестов на коронавирус
Танковый батальон выдвигается на полигон для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России
Морской десант победил воздушный в ходе внезапной проверки в Дагестане
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Глава Кемеровской области рассказал о профилактике ВИЧ в регионе
Машина скорой помощи
В Челябинской области пастух погиб от удара молнии
Флаги стран-участников БРИКС
Новый банк развития БРИКС выделил Бразилии кредит для борьбы с COVID-19
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Макрон назвал решение о создании фонда ЕС историческим
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер Греции не исключил обсуждение Турции на внеочередном саммите ЕС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:41В Минске началось заседание по иску турецкого бизнесмена к Цепкало
11:41Снижение бедности в России установили показателем национальных целей
11:41В Госдуме оценили расширение санкций США против "Северного потока — 2"
11:38После падения роуп-джамперов со скалы в Приморье организована проверка
11:37Кадыров пригласил Помпео в Чечню в ответ на включение в "черный список"
11:37Митрополит Иларион: "Беспечное отношение" к COVID-19 в лавре огорчает
11:37Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни до 78 лет
11:36СПЧ направил в Госдуму предложения по статусу особо охраняемых территорий
11:33В Госдуму внесли проект о порядке обезличивания персональных данных
11:33Представитель Сербской церкви епископ Антоний награжден орденом Дружбы
11:32Число умерших пациентов с коронавирусом в Тверской области достигло 120
11:30Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже
11:30В Госдуме прокомментировали заявление об украинском происхождении богов
11:30РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни
11:30Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры
11:30Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года
11:26В КБР рассказали о новых случаях коронавируса
11:24В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 198
11:23В Воронежской области рассказали о новых случаях коронавируса
11:22Прощание с художником Виктором Чижиковым состоится 23 июля
Лента новостейМолния