Евросоюз выделит Греции 32 миллиарда евро на восстановление экономики

АФИНЫ, 21 июл – РИА Новости. Саммит Саммит Евросоюза одобрил выделение Греции 32 миллиардов евро из фонда восстановления экономики, помимо этого Греция получит еще около 40 миллиардов евро из бюджета ЕС, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на брифинге после завершения саммита ЕС.

Брифинг транслировал в прямом эфире канал правительства Греции. Саммит вместо двух дней продолжался пять из-за многочисленных разногласий.

"В итоге мы смогли достичь очень важного результата и для Европы, и для Греции. Реакция ЕС отвечает симметрично всем вызовам экономике из-за пандемии, она показывает, что Европа слышит суть событий. Сегодня Европа показала, что она может быть на высоте обстоятельств. Она отвечает Фондом развития в 750 миллиардов евро и бюджетом на следующие семь лет в размере 1,074 триллиона евро. Впервые наша страна получает доступ к столь амбициозным финансовым инструментам. Мы возвращаемся в Афины с общим пакетом, превышающим 70 миллиардов евро. Это беспрецедентный для нашей страны размер", - сказал Мицотакис.

По словам греческого премьера, на саммите был процесс взаимных уступок, компромиссов, и удалось защитить программы, которые имеют национальной значение.

"Субсидии от утвержденной дополнительной программы соответствуют примерно одному дополнительному плану приоритетных национальных проектов (NSRF), это более 19 миллиардов евро, к которому добавлено около 12,5 миллиарда евро кредитов, чтобы достичь конечной суммы в 32 миллиарда, про которую мы давно говорили, уже несколько месяцев", - сказал премьер-министр.

Он сказал, что эти деньги выдаются при ряде условий, которые "более благоприятны" по сравнению с обычными проектами NSRF.

"Что касается многолетнего европейского бюджета, то, несмотря на его уменьшение, мы добились двух вещей. Первое - увеличения ресурсов, которые Греция получит из фонда сплочения, и одновременно для наших аграриев остаются стабильными ресурсы фонда общей сельскохозяйственной политики", - сказал Мицотакис.

Он заверил, что средства не будут израсходованы впустую.

"Мы вскоре представим план производственной перестройки страны. Тот важный европейский капитал, который будет в нашем распоряжении, мы не растратим впустую, мы его инвестируем на благо всех греков, мира труда, перехода к "зеленой" экономике", - сказал премьер.

"Это уникальная возможность для Греции, для всей Европы сделать прыжок вперед", - сказал он.

"На следующие три года, помимо средств, которые есть у нас в распоряжении из многолетнего бюджетного плана, мы имеем еще один важнейший инструмент. Он будет финансировать инвестиции и реформы, он рассчитан на шесть лет и даст возможность выполнить план преобразования страны", - сказал Мицотакис.

Премьер Греции сообщил, что по требованию "скупых стран" пакет субсидий сократился с 500 миллиардов до 390 миллиардов евро, что привело и к сокращению ряда программ.

Мицотакис сказал, что приоритеты распределения средств в Греции будут обсуждаться в следующие недели, до 15 октября программа займов будет представлена в Европейскую комиссию.