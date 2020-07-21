Роскачество провело повторное исследование корма для кошек

Кошки в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково. Архивное фото

Кошки в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Роскачество по итогам повторной проверки в РФ сухих кормов для кошек пришло к выводу, что качество продукции в целом заметно не улучшилось, а список нарушений пополнили повышенное содержание кальция и проблем с маркировкой, говорится в сообщении

Эксперты проверили корма семи торговых марок стоимостью от 19 до 130 рублей за упаковку на наличие ГМО, токсичных элементов, возбудителей инфекций, состав полезных веществ, питательную ценность, достоверность маркировки и другие показатели.

Роскачество указывает, что прежний лидер позиции сохранил, но второй "отличник" не смог их удержать. Корма еще двух торговых марок получили более высокую оценку, чем в прошлый раз, а качество трех товаров осталось на прежнем невысоком уровне, основное замечание в числе прочих – недостоверность маркировки. Эксперты также отмечают, что цена исследованных товаров зависит от их качества: чем дороже, тем лучше.

"Во всех кормах были зафиксированы незначительные отклонения от положений ветеринарных правил и нормативов (ВетПиН) по содержанию различных микроэлементов (важно, что это не является нарушением законодательства)", - говорится в сообщении.

Между тем, содержание кальция соответствует нормам Европейской федерации производителей кормов для домашних животных (FEDIAF) только у двух из семи товаров, а у прочих наблюдается превышение этого элемента относительно рекомендованного диапазона (0,45-1,05%). Роскачество указывает, что нормы FEDIAF, учтены в опережающих требованиях стандарта организации.