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Роскачество провело повторное исследование корма для кошек
Роскачество по итогам повторной проверки в РФ сухих кормов для кошек пришло к выводу, что качество продукции в целом заметно не улучшилось, а список нарушений... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:37
роскачество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
роскачество, общество

Роскачество провело повторное исследование корма для кошек

08:37 21.07.2020
6347
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКошки в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково
Кошки в вольере на территории приюта для бездомных животных Зоорассвет в Кусково
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Кошки в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Роскачество по итогам повторной проверки в РФ сухих кормов для кошек пришло к выводу, что качество продукции в целом заметно не улучшилось, а список нарушений пополнили повышенное содержание кальция и проблем с маркировкой, говорится в сообщении.
Эксперты проверили корма семи торговых марок стоимостью от 19 до 130 рублей за упаковку на наличие ГМО, токсичных элементов, возбудителей инфекций, состав полезных веществ, питательную ценность, достоверность маркировки и другие показатели.
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Роскачество указывает, что прежний лидер позиции сохранил, но второй "отличник" не смог их удержать. Корма еще двух торговых марок получили более высокую оценку, чем в прошлый раз, а качество трех товаров осталось на прежнем невысоком уровне, основное замечание в числе прочих – недостоверность маркировки. Эксперты также отмечают, что цена исследованных товаров зависит от их качества: чем дороже, тем лучше.
"Во всех кормах были зафиксированы незначительные отклонения от положений ветеринарных правил и нормативов (ВетПиН) по содержанию различных микроэлементов (важно, что это не является нарушением законодательства)", - говорится в сообщении.
Между тем, содержание кальция соответствует нормам Европейской федерации производителей кормов для домашних животных (FEDIAF) только у двух из семи товаров, а у прочих наблюдается превышение этого элемента относительно рекомендованного диапазона (0,45-1,05%). Роскачество указывает, что нормы FEDIAF, учтены в опережающих требованиях стандарта организации.
"Пестициды и/или антибиотики не выявлены только в одном из семи исследованных товаров. В прочих эти вещества содержатся в следовых количествах, что не является нарушением законодательства. Маркировка достоверна у трех товаров из семи", - сообщает Роскачество, указывая, что недостоверность маркировки в части содержания микро- и макроэлементов на данный момент не является нарушением законодательства.
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