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В ЕС продолжат обсуждать увязку финансов с принципами верховенства права
Европейский совет продолжит выработку механизма увязки выдачи европейских средств странам ЕС с уважением принципа правового государства, готовится... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:34
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евросовет, шарль мишель, еврокомиссия, евросоюз, ангела меркель, европа, варшава, берлин (город), в мире

В ЕС продолжат обсуждать увязку финансов с принципами верховенства права

08:34 21.07.2020
188
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Европейский совет продолжит выработку механизма увязки выдачи европейских средств странам ЕС с уважением принципа правового государства, готовится соответствующий правовой акт, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что принципы правового государства, а также общеевропейские ценности и климатические задачи впервые увязаны с финансированием ЕС по итогам саммита лидеров союза в Брюсселе. О необходимости такого механизм неоднократно заявляли в Берлине, Будапешт и Варшава критикуют эту идею. Именно Венгрия и Польша, неоднократно конфликтовавшие с Брюсселем из-за политических расхождений, считаются главными адресатами этой меры.
На пресс-конференции по итогам саммита Меркель отметила, что в Еврокомиссии прорабатывается правовой акт по этому вопросу, который должен быть принят квалифицированным большинством. "Также и в Европейском совете мы будем заниматься этим вопросом, если нужно будут какие-то прояснения по возникающим вопросам", - заявила Меркель.
Она пояснила, что механизм гарантирования принципов правового государства является также и механизмом защиты финансовой стабильности в Европе, поскольку будет способствовать "транспарентности в реализации финансов".
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
07:57
Лидеры стран Евросоюза согласовали план восстановления экономики
031010
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ЕвросоветШарль МишельЕврокомиссияЕвросоюзАнгела МеркельЕвропаВаршаваБерлин (город)В мире
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