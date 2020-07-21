Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 17,5 тысячи

ТАШКЕНТ, 21 июл - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 624 человека и достигло 17 590, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К понедельнику число зарегистрированных случаев составило 16 966, скончались 88 пациентов, 9279 выздоровели.

"По состоянию на 21 июля 2020 года 10.00 (08.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 17 590", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

За минувшие сутки также были зафиксированы четыре случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 92 человека.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 9463. В понедельник из больниц были выписаны 184 человека, в воскресенье – 152, в субботу - 124. Сейчас на лечении находятся 8035 пациентов с COVID-19, в том числе 76 - в тяжелом состоянии, 28 - в критическом.

Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.