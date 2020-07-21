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Распространение нового коронавируса
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Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 17,5 тысячи
Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 624 человека и достигло 17 590, сообщила во вторник... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
узбекистан
в мире
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353
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коронавирус covid-19, узбекистан, в мире

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 17,5 тысячи

08:30 21.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ТАШКЕНТ, 21 июл - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 624 человека и достигло 17 590, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К понедельнику число зарегистрированных случаев составило 16 966, скончались 88 пациентов, 9279 выздоровели.
"По состоянию на 21 июля 2020 года 10.00 (08.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 17 590", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
За минувшие сутки также были зафиксированы четыре случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 92 человека.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 9463. В понедельник из больниц были выписаны 184 человека, в воскресенье – 152, в субботу - 124. Сейчас на лечении находятся 8035 пациентов с COVID-19, в том числе 76 - в тяжелом состоянии, 28 - в критическом.
Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УзбекистанВ мире
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