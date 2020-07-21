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Распространение нового коронавируса
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Глава РФПИ оценил, сколько россиян необходимо вакцинировать от COVID-19
Порядка 40-50 миллионов человек в России нужно вакцинировать от коронавируса в ближайшее время, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
руслан цаликов
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, руслан цаликов

Глава РФПИ оценил, сколько россиян необходимо вакцинировать от COVID-19

08:29 21.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Порядка 40-50 миллионов человек в России нужно вакцинировать от коронавируса в ближайшее время, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Всего, по нашей оценке, в нашей стране в ближайшее время необходимо вакцинировать 40-50 миллионов человек. По нашим оценкам, в 2021 году будет произведено более 3 миллиардов доз вакцин на основе аденовирусных векторов, что позволит миру эффективно бороться с коронавирусом", - сказал Дмитриев в интервью газете "Аргументы и факты".
Он отметил, что РФПИ рассчитывает выйти на объем до 200 миллионов доз к концу года благодаря производству вакцины в партнерстве с несколькими странами. Из них 30 миллионов доз будет произведено в России, а остальное с помощью международных партнерств.
Во вторник в интервью газете "Аргументы и факты" первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от новой коронавирусной инфекции готова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийРуслан Цаликов
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