https://ria.ru/20200721/1574626046.html
Самолеты Ил-76 Минобороны задействовали в тушении пожаров в Оренбуржье
Самолеты Ил-76 выполнили вылеты для тушения природных пожаров в Оренбургской области, сброшено более 80 тонн воды, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:25
2020-07-21T08:25
воздушно-космические силы россии
ил-76
министерство обороны рф (минобороны рф)
оренбургская область
оренбург
происшествия
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оренбургская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воздушно-космические силы россии, ил-76, министерство обороны рф (минобороны рф), оренбургская область, оренбург, происшествия