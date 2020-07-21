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Самолеты Ил-76 Минобороны задействовали в тушении пожаров в Оренбуржье
Самолеты Ил-76 выполнили вылеты для тушения природных пожаров в Оренбургской области, сброшено более 80 тонн воды, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:25
воздушно-космические силы россии
ил-76
министерство обороны рф (минобороны рф)
оренбургская область
оренбург
происшествия
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воздушно-космические силы россии, ил-76, министерство обороны рф (минобороны рф), оренбургская область, оренбург, происшествия

Самолеты Ил-76 Минобороны задействовали в тушении пожаров в Оренбуржье

08:25 21.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкТранспортный самолет "ИЛ-76" во время захода на посадку
Транспортный самолет ИЛ-76 во время захода на посадку
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Транспортный самолет "ИЛ-76" во время захода на посадку. Архивное фото
ОРЕНБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Самолеты Ил-76 выполнили вылеты для тушения природных пожаров в Оренбургской области, сброшено более 80 тонн воды, сообщает Минобороны России.
Отмечается, что самолеты задействованы в тушении по решению первого заместителя министра обороны РФ.
"Двадцать первого июля два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили вылеты на тушение природного пожара на территории лесного фонда Первомайского района Оренбургской области, сбросив на горящие участки леса более 80 тонн воды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего самолеты Минобороны РФ сбросили более 500 тонн воды на наиболее опасные зоны лесных пожаров под Оренбургом.
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Подчеркивается, что самолеты Ил-76 военно-транспортного полка Оренбургского соединения ВКС России оборудованы выливными авиационными приборами (ВАП-2), а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.
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Воздушно-космические силы РоссииИл-76Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Оренбургская областьОренбургПроисшествия
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