Самолеты Ил-76 Минобороны задействовали в тушении пожаров в Оренбуржье

Отмечается, что самолеты задействованы в тушении по решению первого заместителя министра обороны РФ.

"Двадцать первого июля два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили вылеты на тушение природного пожара на территории лесного фонда Первомайского района Оренбургской области, сбросив на горящие участки леса более 80 тонн воды", - говорится в сообщении.