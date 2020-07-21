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В Алтайском крае умерли пять пациентов с коронавирусом за сутки
Пять пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за сутки, число скончавшихся увеличилось до 162, сообщают в региональном оперштабе. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:23
2020-07-21T08:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алтайский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алтайский край
БАРНАУЛ, 21 июл - РИА Новости.
Пять пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае
за сутки, число скончавшихся увеличилось до 162, сообщают в региональном оперштабе.
"Зарегистрировано пять смертельных случаев, один из них - от COVID-19... Скончались – 162 человека, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 66 человек; иные причины смерти – 93 человек; на экспертизе – три человека", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 185 инфицированных, общее число заболевших составляет 7758 человека, в том числе 752 детей до 17 лет включительно. 112 человек находятся в тяжелом состоянии, 33 - на аппарате ИВЛ.
"Всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение - 2589 человек, из них на лечении в инфекционных госпиталях находятся 1195 пациентов, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1394 пациента", - уточняют в оперштабе.
Всего в регионе выздоровели 5007 человек - 4557 взрослых и 450 детей. За прошедшие сутки лечение закончили для 208 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.