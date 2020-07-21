В Алтайском крае умерли пять пациентов с коронавирусом за сутки

Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

БАРНАУЛ, 21 июл - РИА Новости. Пять пациентов с COVID-19 умерли в Пять пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за сутки, число скончавшихся увеличилось до 162, сообщают в региональном оперштабе.

"Зарегистрировано пять смертельных случаев, один из них - от COVID-19... Скончались – 162 человека, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 66 человек; иные причины смерти – 93 человек; на экспертизе – три человека", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 185 инфицированных, общее число заболевших составляет 7758 человека, в том числе 752 детей до 17 лет включительно. 112 человек находятся в тяжелом состоянии, 33 - на аппарате ИВЛ.

"Всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение - 2589 человек, из них на лечении в инфекционных госпиталях находятся 1195 пациентов, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1394 пациента", - уточняют в оперштабе.

Всего в регионе выздоровели 5007 человек - 4557 взрослых и 450 детей. За прошедшие сутки лечение закончили для 208 человек.