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Морской десант победил воздушный в ходе внезапной проверки в Дагестане
Военнослужащие Каспийской флотилии в Дагестане в ходе внезапной проверки провели учебный бой между морским и воздушным десантами, победил морской, сообщили в... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:22
южный военный округ
ми-8
владимир путин
безопасность
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РИА Новости
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южный военный округ, ми-8, владимир путин, безопасность

Морской десант победил воздушный в ходе внезапной проверки в Дагестане

08:22 21.07.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкТанковый батальон выдвигается на полигон для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России
Танковый батальон выдвигается на полигон для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Танковый батальон выдвигается на полигон для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Военнослужащие Каспийской флотилии в Дагестане в ходе внезапной проверки провели учебный бой между морским и воздушным десантами, победил морской, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
"Морской десант Каспийской флотилии на морском побережье полигона Турали (Республика Дагестан) уничтожил тактический воздушный десант в ходе двухстороннего учения по плану внезапной проверки боевой готовности", - говорится в сообщении.
Тактическое учение мотострелков
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Морской десант высадился на побережье из быстроходных катеров и смог прорваться в тыл батальонной тактической группы противоположной стороны, которую доставили вертолеты Ми-8.
"На заключительном этапе учения, подразделения морской пехоты выполнили боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия и гранатомётов по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и группы атакующей пехоты условного противника", - отметили в ЮВО.
Новая внезапная проверка началась в Вооруженных силах России 17 июля по решению верховного главнокомандующего Владимира Путина. Задействованы войска Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также морская пехота ВМФ.
Итого привлечены около 150 тысяч военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения. Завершится внезапная проверка 21 июля.
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Южный военный округМи-8Владимир ПутинБезопасность
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