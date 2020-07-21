https://ria.ru/20200721/1574625977.html
Морской десант победил воздушный в ходе внезапной проверки в Дагестане
Военнослужащие Каспийской флотилии в Дагестане в ходе внезапной проверки провели учебный бой между морским и воздушным десантами, победил морской, сообщили в... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:22
2020-07-21T08:22
южный военный округ
ми-8
владимир путин
безопасность
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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южный военный округ, ми-8, владимир путин, безопасность
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Военнослужащие Каспийской флотилии в Дагестане в ходе внезапной проверки провели учебный бой между морским и воздушным десантами, победил морской, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
"Морской десант Каспийской флотилии на морском побережье полигона Турали (Республика Дагестан) уничтожил тактический воздушный десант в ходе двухстороннего учения по плану внезапной проверки боевой готовности", - говорится в сообщении.
Морской десант высадился на побережье из быстроходных катеров и смог прорваться в тыл батальонной тактической группы противоположной стороны, которую доставили вертолеты Ми-8
.
"На заключительном этапе учения, подразделения морской пехоты выполнили боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия и гранатомётов по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и группы атакующей пехоты условного противника", - отметили в ЮВО
.
Новая внезапная проверка началась в Вооруженных силах России 17 июля по решению верховного главнокомандующего Владимира Путина
. Задействованы войска Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также морская пехота ВМФ.
Итого привлечены около 150 тысяч военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения. Завершится внезапная проверка 21 июля.