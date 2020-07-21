Морской десант победил воздушный в ходе внезапной проверки в Дагестане

Танковый батальон выдвигается на полигон для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России. Архивное фото

Танковый батальон выдвигается на полигон для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Военнослужащие Каспийской флотилии в Дагестане в ходе внезапной проверки провели учебный бой между морским и воздушным десантами, победил морской, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"Морской десант Каспийской флотилии на морском побережье полигона Турали (Республика Дагестан) уничтожил тактический воздушный десант в ходе двухстороннего учения по плану внезапной проверки боевой готовности", - говорится в сообщении.

Морской десант высадился на побережье из быстроходных катеров и смог прорваться в тыл батальонной тактической группы противоположной стороны, которую доставили вертолеты Ми-8

"На заключительном этапе учения, подразделения морской пехоты выполнили боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия и гранатомётов по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и группы атакующей пехоты условного противника", - отметили в ЮВО

Новая внезапная проверка началась в Вооруженных силах России 17 июля по решению верховного главнокомандующего Владимира Путина . Задействованы войска Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также морская пехота ВМФ.