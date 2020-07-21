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Премьер Греции не исключил обсуждение Турции на внеочередном саммите ЕС
Саммит Евросоюза не обсуждал тему Турции, она может быть поднята в сентябре на внеочередном саммите глав государств и правительств стран ЕС, сообщил... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:12
кириакос мицотакис
евросоюз
греция
турция
в мире
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кириакос мицотакис, евросоюз, греция, турция, в мире

Премьер Греции не исключил обсуждение Турции на внеочередном саммите ЕС

08:12 21.07.2020
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© Фото : пресс-служба премьер-министра ГрецииПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
АФИНЫ, 21 июл – РИА Новости. Саммит Евросоюза не обсуждал тему Турции, она может быть поднята в сентябре на внеочередном саммите глав государств и правительств стран ЕС, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на брифинге после завершения саммита.
Журналисты поинтересовались, есть ли у Греции "союзники" в вопросе "жестких санкций" против Турции.
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"Я не буду говорить сегодня много о внешней политике. Тема Турции обсуждалась в начале саммита. Были выступления мое и президента Кипра. Думаю, будет выступление председателя Европейского совета по этой теме, и есть согласие, что на следующем саммите, который может состояться в сентябре, то есть будет внеочередным, мы проведем подробное обсуждение, как Европе следует относиться к проблеме Турции", - сказал Мицотакис.
"Турция является проблемой для всей Европы, не только для Греции и Кипра", - добавил премьер.
Греция и Кипр называют нарушением своего суверенитета планы Турции вести разведку месторождений нефти и газа в Восточном Средиземноморье. ЕС неоднократно выступал с осуждением действий Анкары. Турция заявляет, что не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра. ЕС ввел индивидуальные санкции против физических лиц и компаний, причастных к бурению, которые включают замораживание активов и запрет на поездки в страны союза.
Греция и Кипр требуют расширения санкций ЕС против физических и юридических лиц, участвующих в незаконной, по их мнению, программе бурения Турции в ИЭЗ Кипра и планируемой бурении возле Крита. Они также требуют подготовить пакет дальнейших мер, которые будут введены против Турции в случае нарушения суверенных прав Греции и Кипра. Они также требовали принять меры против Турции за решение сделать мечеть из собора Святой Софии в Стамбуле.
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Кириакос МицотакисЕвросоюзГрецияТурцияВ мире
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