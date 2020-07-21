Меркель назвала объем фонда восстановления экономики ЕС

БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что фонд восстановления экономики ЕС составит 750 миллиардов евро, 390 из них в форме субсидий, выдача средств будет привязана к процессу реформ.
"Основа этого фонда восстановления сохранилась, как ее и предлагала Еврокомиссия, предложения Франции и Германии в него включены. Общий объем в 750 миллиардов евро сохранен, субсидии несколько меньше, с 390 миллиардами евро гарантий больше (чем займов - ред.)", - заявила Меркель на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции по итогам переговоров.
По ее словам, ЕС показал способность демонстрировать "предсказуемость". "Бюджет выстроен с прицелом на будущее, он также выстроен так, чтобы внутренний рынок в сложнейшем для ЕС экономическом кризисе мог функционировать, чтобы люди в особенно затронутых пандемией регионах могли улучшить свои возможности в восстановлении", - заявила она.
Меркель добавила, что гарантии привязаны к реформам, имея в виду реформы в сфере защиты климата (30% средств), а также цифровизации. По ее словам, процесс реформ будет верифицируемым через работу Еврокомиссии и сами страны-члены союза.
Канцлер добавила, что страны ЕС показали решимость и что было "нелегко". Она добавила, что теперь предстоит согласовать проект в Европарламенте. "Я испытываю большее облегчение. В феврале нам не удалось (согласовать бюджет - ред.), а теперь мы смогли это сделать", - заявила она.
По словам Меркель, итог саммита показывает "дееспособность" Евросоюза, что является "хорошим сигналом".