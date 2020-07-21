Меркель назвала объем фонда восстановления экономики ЕС

По ее словам, ЕС показал способность демонстрировать "предсказуемость". "Бюджет выстроен с прицелом на будущее, он также выстроен так, чтобы внутренний рынок в сложнейшем для ЕС экономическом кризисе мог функционировать, чтобы люди в особенно затронутых пандемией регионах могли улучшить свои возможности в восстановлении", - заявила она.