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Меркель назвала объем фонда восстановления экономики ЕС
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что фонд восстановления экономики ЕС составит 750 миллиардов евро, 390 из них в форме субсидий, выдача средств будет... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:08
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европарламент, эммануэль макрон, еврокомиссия, евросоюз, ангела меркель, франция, германия, европа, в мире

Меркель назвала объем фонда восстановления экономики ЕС

08:08 21.07.2020
833
© REUTERS / Johanna Geron/PoolКанцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
© REUTERS / Johanna Geron/Pool
Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что фонд восстановления экономики ЕС составит 750 миллиардов евро, 390 из них в форме субсидий, выдача средств будет привязана к процессу реформ.
В ночь на понедельник в Брюсселе завершился саммит лидеров ЕС, который длился с пятницы. Лидеры обсуждали бюджет и фонд восстановления экономики Европы от кризиса, вызванного пандемией. По словам Меркель, саммит продлился "необычайно долго".
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"Основа этого фонда восстановления сохранилась, как ее и предлагала Еврокомиссия, предложения Франции и Германии в него включены. Общий объем в 750 миллиардов евро сохранен, субсидии несколько меньше, с 390 миллиардами евро гарантий больше (чем займов - ред.)", - заявила Меркель на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции по итогам переговоров.
По ее словам, ЕС показал способность демонстрировать "предсказуемость". "Бюджет выстроен с прицелом на будущее, он также выстроен так, чтобы внутренний рынок в сложнейшем для ЕС экономическом кризисе мог функционировать, чтобы люди в особенно затронутых пандемией регионах могли улучшить свои возможности в восстановлении", - заявила она.
Меркель добавила, что гарантии привязаны к реформам, имея в виду реформы в сфере защиты климата (30% средств), а также цифровизации. По ее словам, процесс реформ будет верифицируемым через работу Еврокомиссии и сами страны-члены союза.
Канцлер добавила, что страны ЕС показали решимость и что было "нелегко". Она добавила, что теперь предстоит согласовать проект в Европарламенте. "Я испытываю большее облегчение. В феврале нам не удалось (согласовать бюджет - ред.), а теперь мы смогли это сделать", - заявила она.
По словам Меркель, итог саммита показывает "дееспособность" Евросоюза, что является "хорошим сигналом".
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
07:57
Лидеры стран Евросоюза согласовали план восстановления экономики
751010
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ЕвропарламентЭммануэль МакронЕврокомиссияЕвросоюзАнгела МеркельФранцияГерманияЕвропаВ мире
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