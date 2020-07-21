Премьера пятого сезона "Маши и Медведя" состоится 30 июля

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Премьера пятого сезона мультсериала "Маша и Медведь" в формате 4К состоится 30 июля, сообщила пресс-служба компании Animaccord.

"30 июля в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD состоится запуск пятого сезона детского мультсериала "Маша и Медведь" от анимационной студии Animaccord", - говорится в сообщении.

В день премьеры выйдут первые два эпизода: "Большой поход" — о приключениях героев по дороге к вулканам и "Что внутри?" — юмористичное пособие от Маши по конструированию техники. Новые серии будут выходить раз в месяц. Всего в пятом сезоне будет 26 эпизодов.

"Выход нового сезона "Маши и Медведя" является для нас особенным моментом, так как впервые мы покажем российской аудитории семейный анимационный мультсериал в новом формате 4К (UHD). Из года в год мы совершенствуем качество нашего контента, а этот релиз уникальный, ведь аудитория сможет не просто насладиться новыми сериями, но и получить максимум впечатлений, погрузившись в реалистичный мир Маши и Медведя с помощью новых технологий", - цитирует пресс-служба гендиректора компании Владимира Горбулю.

Как сообщила пресс-служба, одновременно с началом нового сезона "Маши и Медведя" выйдет новый музыкальный проект студии Animaccord — "Песенки для малышей", где главным героем тоже станет Маша: в каждой серии она исполнит легкие для запоминания развивающие мелодии, на которых воспитываются дети разных стран мира, изучая алфавит, счет и многое другое.