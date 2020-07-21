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Премьера пятого сезона "Маши и Медведя" состоится 30 июля
Премьера пятого сезона мультсериала "Маша и Медведь" в формате 4К состоится 30 июля, сообщила пресс-служба компании Animaccord. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:08
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
кинопоиск

Премьера пятого сезона "Маши и Медведя" состоится 30 июля

08:08 21.07.2020
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© Анимационная студия «Анимаккорд»Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"
Кадр из мультфильма Маша и Медведь
© Анимационная студия «Анимаккорд»
Кадр из мультфильма "Маша и Медведь" . Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Премьера пятого сезона мультсериала "Маша и Медведь" в формате 4К состоится 30 июля, сообщила пресс-служба компании Animaccord.
"30 июля в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD состоится запуск пятого сезона детского мультсериала "Маша и Медведь" от анимационной студии Animaccord", - говорится в сообщении.
Кадр из мультфильма Маша и Медведь
25 мая, 20:22Культура
Мультфильм "Маша и Медведь" за карантин вошел в топ-5 детских шоу в мире
В день премьеры выйдут первые два эпизода: "Большой поход" — о приключениях героев по дороге к вулканам и "Что внутри?" — юмористичное пособие от Маши по конструированию техники. Новые серии будут выходить раз в месяц. Всего в пятом сезоне будет 26 эпизодов.
"Выход нового сезона "Маши и Медведя" является для нас особенным моментом, так как впервые мы покажем российской аудитории семейный анимационный мультсериал в новом формате 4К (UHD). Из года в год мы совершенствуем качество нашего контента, а этот релиз уникальный, ведь аудитория сможет не просто насладиться новыми сериями, но и получить максимум впечатлений, погрузившись в реалистичный мир Маши и Медведя с помощью новых технологий", - цитирует пресс-служба гендиректора компании Владимира Горбулю.
Как сообщила пресс-служба, одновременно с началом нового сезона "Маши и Медведя" выйдет новый музыкальный проект студии Animaccord — "Песенки для малышей", где главным героем тоже станет Маша: в каждой серии она исполнит легкие для запоминания развивающие мелодии, на которых воспитываются дети разных стран мира, изучая алфавит, счет и многое другое.
Мультсериал "Маша и Медведь" переведен на 39 языков. В мае 2020 года американское исследовательское агентство Parrot Analytics включило "Машу и Медведя" в топ-5 самых востребованных детских шоу в мире.
Кадр из мультфильма Маша и Медведь
14 марта, 15:41Культура
Пятый сезон мультфильма "Маша и Медведь" будет состоять из 26 серий
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КультураКинопоиск
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