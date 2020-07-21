https://ria.ru/20200721/1574625529.html
В Москве во вторник ожидается ненастная погода
Москвичей во вторник ожидает ненастная погода, пройдут кратковременные дожди, грозы, максимально столбики термометров поднимутся до 22 градусов тепла, сообщил... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:00
2020-07-21T08:00
погода
евгений тишковец
москва
общество
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https://ria.ru/20200721/1574625084.html
https://ria.ru/20200720/1574598801.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574369400_0:72:3072:1800_1400x0_80_0_0_a2ad29dbe9b527594dca23213311693e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва, общество