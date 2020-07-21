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В Москве во вторник ожидается ненастная погода
Москвичей во вторник ожидает ненастная погода, пройдут кратковременные дожди, грозы, максимально столбики термометров поднимутся до 22 градусов тепла, сообщил... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:00
погода
евгений тишковец
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, евгений тишковец, москва, общество

В Москве во вторник ожидается ненастная погода

08:00 21.07.2020
506
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Москвичей во вторник ожидает ненастная погода, пройдут кратковременные дожди, грозы, максимально столбики термометров поднимутся до 22 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода у нас будет обуславливаться тыловой частью циклона с центром над Верхневолжьем. Поэтому ненастная погода: облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер в основном западный, северо-западный 4-9 метров в секунду", - сообщил Тишковец.
Дождь
07:31
Синоптики предупредили о дождливой погоде в ряде регионов
Синоптик добавил, что в городе будет не выше 20-22, по области от плюс 18 до 23. Таким образом, температурный фон окажется на 3 градуса ниже климатической нормы.
Атмосферное давление будет слабо падать и составит 740 миллиметров ртутного столба.
Москва
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200202
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваОбщество
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