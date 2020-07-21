В Москве во вторник ожидается ненастная погода

"Погода у нас будет обуславливаться тыловой частью циклона с центром над Верхневолжьем. Поэтому ненастная погода: облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер в основном западный, северо-западный 4-9 метров в секунду", - сообщил Тишковец.