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Лидеры стран Евросоюза согласовали план восстановления экономики
Глава Европейского совета Шарль Мишель по итогам четырех дней сложнейших переговоров с лидерами 27 стран Европейского союза в Брюсселе все же привел Евросовет к РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:38
евросовет
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евросовет, шарль мишель, еврокомиссия, евросоюз, швеция, франция, германия, австрия, в мире

Лидеры стран Евросоюза согласовали план восстановления экономики

07:57 21.07.2020 (обновлено: 09:38 21.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 июл — РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель по итогам четырех дней сложнейших переговоров с лидерами 27 стран Европейского союза в Брюсселе все же привел Евросовет к компромиссу по созданию беспрецедентного по масштабам фонда в 750 миллиардов евро для восстановления евроэкономики после кризиса COVID-19.
Саммит впервые с февраля прошел очно, европейские лидеры использовали маски и старались соблюдать дистанцию. Из зала заседаний периодически приходила информация о жарких спорах и противоположных позициях сторон.
Четвертые сутки дискуссий увенчались во вторник рано утром компромиссом, в котором учтены самые принципиальные пожелания как стран нетто-доноров, так и потенциальных получателей финансовой помощи.
Согласно обнародованным итогам, общий объем фонда восстановления экономики, получившего название New Generation EU, или NGEU, сохранится на уровне предыдущего предложения в 750 миллиардов евро. Средства для его наполнения будут заимствованы Еврокомиссией на рынках капитала. При этом баланс субсидий и займов в фонде NGEU поменяется: первые снизятся с 500 миллиардов до 390 миллиардов евро, вторые вырастут с 250 до 360 миллиардов.
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Таким образом, президент Евросовета пошел на уступки лидерам "бережливой четверки" (Нидерланды, Австрия, Дания, Швеция), которые выступали категорически против большого объема субсидий в фонде.
Из средств фонда восстановления 70% должны быть использованы в 2021-2022 годах на базе критериев ЕК, еще 30% — в 2023-м. Погашение общеевропейского долга по этому фонду должно быть завершено до 31 декабря 2058 года.
Каждая страна — получатель средств фонда должна будет представить на рассмотрение ЕС план восстановления национальной экономики с помощью европейских средств, а также планы по инвестициям. Национальные планы, финансируемые ЕС, должны будут пройти экспертную оценку, а затем процедуру одобрения квалифицированным большинством 27 европейских государств.
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Соблюдение европейских норм правового государства также станет критерием выделения финансов. Решение по этому вопросу будут принимать без права вето — квалифицированным большинством, что можно считать победой Венгрии и Польши, которых критикуют за несоответствие европейским нормам во внутренней политике и которые на саммите выступили категорически против увязывания выделения финансовой помощи с соблюдением норм правового государства. Изначально предложение Еврокомиссии предполагало, что такие решения должны приниматься единогласно и любое из государств ЕС могло бы заблокировать финансовую поддержку.
При этом отмечено, что не менее 30% средств фонда и многолетнего бюджета пойдут на проекты, которые так или иначе будут способствовать реализации заявленных ЕС целей по климату и построению климатически нейтральной экономики.
Страны также согласились сохранить неизменным озвученный ранее объем многолетнего финансового плана союза на 2021-2027 годы в объеме 1,074 триллиона евро. Государствам нетто-донорам (Германия, Нидерланды, Дания, Австрия и Швеция) предполагается предоставить скидки или возврат части взносов из общеевропейского бюджета.
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Для пополнения бюджета ЕС планирует ввести дополнительный налог на неперерабатываемый пластик с начала будущего года. В свою очередь, Еврокомиссия подготовит новые предложения по привлечению дополнительных средств. Это может быть, к примеру, "цифровой налог", который будут платить международные компании, работающие на территории ЕС. Средства пойдут на погашение долговых обязательств в рамках фонда восстановления.
Начавшийся еще в минувшую пятницу саммит в Брюсселе стал одним из самых длинных в истории союза. Он уступил первенство только встрече в Ницце в 2000 году, которая продолжалась пять дней.
Согласно прогнозу Еврокомиссии, Евросоюз ожидает в нынешнем году падения ВВП на 8,3%, а в 2021-м — роста ВВП на 5,8%.
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ЕвросоветШарль МишельЕврокомиссияЕвросоюзШвецияФранцияГерманияАвстрияВ мире
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