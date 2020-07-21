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Сбербанк не рассматривает списание субординированного кредита
Сбербанк продолжит обслуживать субординированный кредит и не рассматривает списание ни в каких стресс-сценариях, сообщили в банке. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T07:45
россия
сбербанк россии
экономика
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россия, сбербанк россии, экономика

Сбербанк не рассматривает списание субординированного кредита

07:45 21.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип на главном здании Сбербанка
Логотип на главном здании Сбербанка
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Логотип на главном здании Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сбербанк продолжит обслуживать субординированный кредит и не рассматривает списание ни в каких стресс-сценариях, сообщили в банке.
В банке напомнили, что в рамках смены акционеров Сбербанка Минфину было представлено право сохранить субординированный кредит в размере 150 миллиардов рублей в основном капитале банка. До смены акционеров данная ссуда также учитывалась в основном капитале кредитной организации. Согласно требованиям Базельских стандартов для учета субординированного кредита в капитале договор должен включать возможность списания кредита при наступлении кризисных событий, вероятность которых крайне низка.
"Сбербанк обслуживает кредит по рыночным ставкам и продолжит начислять и уплачивать проценты без изменений. Учитывая постоянный контроль за достаточностью капитала на уровне наблюдательного совета банка, списание субординированных инструментов является не более чем гипотетической возможностью, которая формально необходима для соблюдения требований Базеля", - добавили в кредитной организации.
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