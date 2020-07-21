Сбербанк не рассматривает списание субординированного кредита

"Сбербанк обслуживает кредит по рыночным ставкам и продолжит начислять и уплачивать проценты без изменений. Учитывая постоянный контроль за достаточностью капитала на уровне наблюдательного совета банка, списание субординированных инструментов является не более чем гипотетической возможностью, которая формально необходима для соблюдения требований Базеля", - добавили в кредитной организации.