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В Киргизии за сутки выявили 1108 случаев COVID-19
Число случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 1108 за сутки, умерли 42 человека, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T07:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, киргизия, в мире

В Киргизии за сутки выявили 1108 случаев COVID-19

07:40 21.07.2020
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 21 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 1108 за сутки, умерли 42 человека, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 21 июля 2020 года по республике зарегистрированы 1108 новых случаев СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, 323 из них в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 42 человека. Выздоровели 1667 человек.
Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 28 251. Умерли 1079 человек. Выздоровели 14 776.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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