В Киргизии за сутки выявили 1108 случаев COVID-19

"На 21 июля 2020 года по республике зарегистрированы 1108 новых случаев СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, 323 из них в Бишкеке", - заявил представитель штаба.

Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 28 251. Умерли 1079 человек. Выздоровели 14 776.