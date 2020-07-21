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Меркель довольна итогами переговоров в Брюсселе
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что довольна итогом саммита Евросоюза и считает компромисс хорошим завершением переговоров. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T07:19
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РИА Новости
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353
60
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евросовет, евросоюз, ангела меркель, германия, в мире

Меркель довольна итогами переговоров в Брюсселе

07:19 21.07.2020
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© REUTERS / Annegret HilseФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
© REUTERS / Annegret Hilse
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что довольна итогом саммита Евросоюза и считает компромисс хорошим завершением переговоров.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры ЕС на переговорах в Брюсселе достигли соглашения по фонду восстановления экономики и бюджету союза.
"Мы после очень долгого заседания нашли хороший результат. Я очень рада этому. Эммануэль Макрон и я сидим сегодня здесь перед вами, мы можем сказать, что с 28 мая и 21 июля был пройден важный путь, в котором Европа показала, что готова идти новыми путями в экстраординарной ситуации, это необходимо в экстраординарной ситуации, коей является пандемия", - заявила Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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ЕвросоветЕвросоюзАнгела МеркельГерманияВ мире
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