https://ria.ru/20200721/1574624988.html
Меркель довольна итогами переговоров в Брюсселе
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что довольна итогом саммита Евросоюза и считает компромисс хорошим завершением переговоров. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T07:19
2020-07-21T07:19
евросовет
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https://ria.ru/20200721/1574624653.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросовет, евросоюз, ангела меркель, германия, в мире