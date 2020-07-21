Фальков: мониторинг трудоустройства выпускников нужно кардинально менять

"Мониторинг трудоустройства, я скажу дипломатично, должен претерпеть кардинальные изменения. Нам предстоит гораздо более тщательно подходить к анализу карьерных траекторий наших выпускников, я имею ввиду и глубину погружения в этот вопрос… отслеживать не только год-два, а больше, но и конечно, более верифицированные и точные данные иметь, поскольку они должны влиять еще больше на контрольные цифры приема и на оценку эффективности деятельности наших университетов", - сказал министр.