Фальков: мониторинг трудоустройства выпускников нужно кардинально менять

НОВОСИБИРСК, 21 июл – РИА Новости. Мониторинг трудоустройства выпускников вузов должен кардинально измениться, стать более глубоким и точным, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков во вторник на совещании с руководителями вузов Сибирского федерального округа.
"Мониторинг трудоустройства, я скажу дипломатично, должен претерпеть кардинальные изменения. Нам предстоит гораздо более тщательно подходить к анализу карьерных траекторий наших выпускников, я имею ввиду и глубину погружения в этот вопрос… отслеживать не только год-два, а больше, но и конечно, более верифицированные и точные данные иметь, поскольку они должны влиять еще больше на контрольные цифры приема и на оценку эффективности деятельности наших университетов", - сказал министр.
Фальков отметил, что в этом направлении есть уже определенные наработки и понимание, что нужны более точные, более оперативные данные, и во многом созданная сегодня система уже позволяет это сделать.
"В этом контексте самозанятых мы уже не можем воспринимать как тех, кто не трудоустроен. По ним надо будет отдельно мониторинг вести", - сказал глава Минобрнауки.