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Фальков: мониторинг трудоустройства выпускников нужно кардинально менять
Мониторинг трудоустройства выпускников вузов должен кардинально измениться, стать более глубоким и точным, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков во... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:54
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Фальков: мониторинг трудоустройства выпускников нужно кардинально менять

07:13 21.07.2020 (обновлено: 08:54 21.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 21 июл – РИА Новости. Мониторинг трудоустройства выпускников вузов должен кардинально измениться, стать более глубоким и точным, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков во вторник на совещании с руководителями вузов Сибирского федерального округа.
"Мониторинг трудоустройства, я скажу дипломатично, должен претерпеть кардинальные изменения. Нам предстоит гораздо более тщательно подходить к анализу карьерных траекторий наших выпускников, я имею ввиду и глубину погружения в этот вопрос… отслеживать не только год-два, а больше, но и конечно, более верифицированные и точные данные иметь, поскольку они должны влиять еще больше на контрольные цифры приема и на оценку эффективности деятельности наших университетов", - сказал министр.
Фальков отметил, что в этом направлении есть уже определенные наработки и понимание, что нужны более точные, более оперативные данные, и во многом созданная сегодня система уже позволяет это сделать.
"В этом контексте самозанятых мы уже не можем воспринимать как тех, кто не трудоустроен. По ним надо будет отдельно мониторинг вести", - сказал глава Минобрнауки.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
07:05
Фальков: ректоры вузов должны следить за трудоустройством выпускников
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Фальков: ректоры вузов должны следить за трудоустройством выпускников
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