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Фальков: ректоры вузов должны следить за трудоустройством выпускников
Ректоры российских вузов как минимум до конца года должны держать под личным контролем трудоустройство своих выпускников-2020, чтобы не допустить "негативных... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:54
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Фальков: ректоры вузов должны следить за трудоустройством выпускников

07:05 21.07.2020 (обновлено: 08:54 21.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 21 июл – РИА Новости. Ректоры российских вузов как минимум до конца года должны держать под личным контролем трудоустройство своих выпускников-2020, чтобы не допустить "негативных явлений", сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков во вторник на совещании с руководителями вузов Сибирского федерального округа.
"Выпускники 2020 года. В этом году ситуация уникальная... Наша задача – не только дать качественное образование, но и помочь выпускникам трудоустроиться. В этом году по понятным причинам в каждом городе, населенном пункте, субъекте своя ситуация. Хочу обратиться к каждому из ректоров… Надо уделить особое внимание этому вопросу", - сказал министр.
Фальков попросил каждого ректора лично заниматься судьбой практически каждого выпускника, кто еще не нашел себе работу.
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"Знаю, что в большинстве вузов есть службы занятости, структурные подразделения, которые на протяжении многих лет системно организуют эту работу. Но с учетом специфики 2020 года мне бы хотелось, чтобы вы лично посмотрели на ту ситуацию. Думаю, что как минимум до нового года надо будет держать на личном контроле, чтобы не допустить каких-то негативных явлений. В случае если нужна будет помощь и вы видите какие то системные проблемы, вместе будем искать пути их решения", - сказал он.
Глава Минобрнауки отдельно обратил внимание, что в этом году министерство запускает специальную программу трудоустройства выпускников 2020 года на исследовательские позиции. Министерство уже собрало и проанализировало большое количество вакансий. В частности, по его словам, сегодня в Сибирском федеральном округе открыто 715 вакансий в 45 НИИ для трудоустройства выпускников 2020 года.
"Еще есть возможность каждому университету во взаимодействии с министерством внести свои предложения по трудоустройству выпускников 2020 года… в ваши вузы либо в научные организации. Естественно, программа обеспечена дополнительным финансированием", - добавил он.
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Навигатор абитуриентаРоссияВалерий ФальковОбщество
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