Фальков: ректоры вузов должны следить за трудоустройством выпускников

"Знаю, что в большинстве вузов есть службы занятости, структурные подразделения, которые на протяжении многих лет системно организуют эту работу. Но с учетом специфики 2020 года мне бы хотелось, чтобы вы лично посмотрели на ту ситуацию. Думаю, что как минимум до нового года надо будет держать на личном контроле, чтобы не допустить каких-то негативных явлений. В случае если нужна будет помощь и вы видите какие то системные проблемы, вместе будем искать пути их решения", - сказал он.