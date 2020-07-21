Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574624793.html
В Приморье пенсионер ранил женщину при стрельбе по соседскому участку
Пенсионер в Приморье задержан по подозрению в том, что стрелял из ружья в сторону участка соседей и ранил в голову местную жительницу, сообщает краевое УМВД РФ. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T07:02
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1400x0_80_0_0_55b3c009ad89bb9d60f2a1ed02caa996.jpg
https://ria.ru/20200720/1574616723.html
1
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1400x0_80_0_0_55b3c009ad89bb9d60f2a1ed02caa996.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_146:0:2274:1596_1400x0_80_0_0_d58427c04b7ca0d1dcd5c98d3bfccf46.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_412:0:2008:1596_1400x0_80_0_0_e3c4341d1858903c4d6a38f9927aa134.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приморский край, происшествия

В Приморье пенсионер ранил женщину при стрельбе по соседскому участку

07:02 21.07.2020
1452
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл – РИА Новости. Пенсионер в Приморье задержан по подозрению в том, что стрелял из ружья в сторону участка соседей и ранил в голову местную жительницу, сообщает краевое УМВД РФ.
Инцидент произошел в селе Жариково в Пограничном районе.
"Установлено, что 63-летний пенсионер распивал спиртное у себя дома, в какой-то момент он достал из сейфа ружье и произвел несколько выстрелов в воздух в направлении участка соседей. В результате огнестрельное ранение получила 45-летняя женщина, живущая по соседству. Пострадавшая госпитализирована с огнестрельным ранением головы", - говорится в сообщении.
Полицейские опросили очевидцев и в тот же день задержали подозреваемого. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
По данным УМВД, охотничье ружье зарегистрировано в установленном порядке. Также стало известно, что между соседями давно сложились неприязненные отношения из-за территориального спора. Однако, со слов очевидцев, накануне между ними конфликта не возникало.
Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Сотрудник полиции
Вчера, 19:48
В квартире на Рублевском шоссе в Москве произошла стрельба
0301162
Обсудить 1
Приморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Гарик Харламов
Харламов посмеялся над разводом с Асмус
Александр Беляев
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
Европа и Америка вступают в битву из-за России
Гроб
Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон
Михаил Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В "Сколтехе" рассказали, как коронавирус попал в российские города
Курс рубля
Курс рубля уверенно вырос по отношению к доллару и евро
Посетители в отделении пенсионного фонда
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Фальков: ректоры вузов должны следить за трудоустройством выпускников
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Завершился четвертый день саммита Евросоюза
Розовое игристое вино
Врач рассказала, какой алкоголь снижает холестерин
Автомобиль
Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
Дождь
Синоптики предупредили о дождливой погоде в ряде регионов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:38После падения роуп-джамперов со скалы в Приморье организована проверка
11:37Кадыров пригласил Помпео в Чечню в ответ на включение в "черный список"
11:37Митрополит Иларион: "Беспечное отношение" к COVID-19 в лавре огорчает
11:37Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни до 78 лет
11:36СПЧ направил в Госдуму предложения по статусу особо охраняемых территорий
11:33В Госдуму внесли проект о порядке обезличивания персональных данных
11:33Представитель Сербской церкви епископ Антоний награжден орденом Дружбы
11:32Число умерших пациентов с коронавирусом в Тверской области достигло 120
11:30Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже
11:30В Госдуме прокомментировали заявление об украинском происхождении богов
11:30РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни
11:30Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры
11:30Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года
11:26В КБР рассказали о новых случаях коронавируса
11:24В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 198
11:23В Воронежской области рассказали о новых случаях коронавируса
11:22Прощание с художником Виктором Чижиковым состоится 23 июля
11:20Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
11:19Эксперт оценил возможное сокращение расходов на вооружение в России
11:19Захвативший заложников в украинском Луцке не выдвигал требований
Лента новостейМолния