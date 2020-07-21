В Приморье пенсионер ранил женщину при стрельбе по соседскому участку

"Установлено, что 63-летний пенсионер распивал спиртное у себя дома, в какой-то момент он достал из сейфа ружье и произвел несколько выстрелов в воздух в направлении участка соседей. В результате огнестрельное ранение получила 45-летняя женщина, живущая по соседству. Пострадавшая госпитализирована с огнестрельным ранением головы", - говорится в сообщении.