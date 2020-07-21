https://ria.ru/20200721/1574624793.html
В Приморье пенсионер ранил женщину при стрельбе по соседскому участку
Пенсионер в Приморье задержан по подозрению в том, что стрелял из ружья в сторону участка соседей и ранил в голову местную жительницу, сообщает краевое УМВД РФ. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T07:02
2020-07-21T07:02
приморский край
происшествия
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приморский край
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл – РИА Новости.
Пенсионер в Приморье
задержан по подозрению в том, что стрелял из ружья в сторону участка соседей и ранил в голову местную жительницу, сообщает краевое УМВД РФ.
Инцидент произошел в селе Жариково в Пограничном районе.
"Установлено, что 63-летний пенсионер распивал спиртное у себя дома, в какой-то момент он достал из сейфа ружье и произвел несколько выстрелов в воздух в направлении участка соседей. В результате огнестрельное ранение получила 45-летняя женщина, живущая по соседству. Пострадавшая госпитализирована с огнестрельным ранением головы", - говорится в сообщении.
Полицейские опросили очевидцев и в тот же день задержали подозреваемого. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
По данным УМВД, охотничье ружье зарегистрировано в установленном порядке. Также стало известно, что между соседями давно сложились неприязненные отношения из-за территориального спора. Однако, со слов очевидцев, накануне между ними конфликта не возникало.
Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).