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Завершился четвертый день саммита Евросоюза
Четвертый день саммита Европейского союза по согласованию пакета для поддержки евроэкономики после COVID-19, который включает фонд восстановления и многолетний... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:38
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353
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евросовет, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, в мире

Завершился четвертый день саммита Евросоюза

06:59 21.07.2020 (обновлено: 08:38 21.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Четвертый день саммита Европейского союза по согласованию пакета для поддержки евроэкономики после COVID-19, который включает фонд восстановления и многолетний бюджетный план ЕС, продолжался всю ночь и завершился рано утром во вторник после тяжелейших многодневных переговоров в Брюсселе, сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.

"Пленарное заседание завершено, далее последует пресс-конференция президента Евросовета и главы Еврокомиссии по договоренности о многолетнем финплане и плану восстановления", - написал он в Twitter.

Премьер Бельгии Софи Вильмес по окончании саммита также в Twitter сообщила, что есть "хорошее соглашение с бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов".
В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что достигнутое соглашение – это "исторический шаг, которым можно гордиться". Она напомнила, что теперь нужно получить поддержку депутатов Европейского парламента. "Остается еще один важный шаг: заручиться поддержкой Европейского парламента", - сказала глава Еврокомиссии.
Европейские лидеры вели переговоры по наполнению, распределению и управлению пакетом для поддержки евроэкономики после COVID-19, который включает фонд восстановления и многолетний бюджетный план ЕС. Изначальное предложение по фонду общим объемом 750 миллиардов евро предполагало распределить субсидии и займы в соотношении 500 и 250 миллиардов евро, соответственно.
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Перед началом пленарного заседания глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что подготовил новое предложение для европейских лидеров, которое стало результатом общей трехдневной работы и переговоров.
Согласно проекту этого документа, поступившему в распоряжение журналистов, Мишель предложил снизить с 500 миллиардов до 390 миллиардов евро объем субсидий в создаваемом фонде восстановления европейской экономики. При этом сумма займов вырастет до 360 миллиардов.
Таким образом президент Евросовета пошел на уступки лидерам "бережливой четверки" (Нидерланды, Австрия, Дания, Швеция), которые выступали категорически против большого объема субсидий в фонде.
Предложение главы Евросовета предполагает, что, 70% средств фонда восстановления должны быть использованы в 2021-2022 годах на базе критериев ЕК. Еще 30% могут быть задействованы в 2023 году. Погашение общеевропейского долга по этому фонду должно быть завершено до 31 декабря 2058 года. В предложении также сохраняется озвученный ранее объем многолетнего финансового плана союза на 2021-2027 годы в 1,074 триллиона евро. Кроме того, странам нетто донорам (Германия, Нидерланды, Дания, Австрия и Швеция) предполагается предоставить скидки или возврат части взносов из общеевропейского бюджета.
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