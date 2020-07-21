Завершился четвертый день саммита Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Четвертый день саммита Европейского союза по согласованию пакета для поддержки евроэкономики после Четвертый день саммита Европейского союза по согласованию пакета для поддержки евроэкономики после COVID-19 , который включает фонд восстановления и многолетний бюджетный план ЕС, продолжался всю ночь и завершился рано утром во вторник после тяжелейших многодневных переговоров в Брюсселе , сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.

"Пленарное заседание завершено, далее последует пресс-конференция президента Евросовета и главы Еврокомиссии по договоренности о многолетнем финплане и плану восстановления", - написал он в Twitter.

Премьер Бельгии Софи Вильмес по окончании саммита также в Twitter сообщила, что есть "хорошее соглашение с бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов".

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что достигнутое соглашение – это "исторический шаг, которым можно гордиться". Она напомнила, что теперь нужно получить поддержку депутатов Европейского парламента. "Остается еще один важный шаг: заручиться поддержкой Европейского парламента", - сказала глава Еврокомиссии.

Европейские лидеры вели переговоры по наполнению, распределению и управлению пакетом для поддержки евроэкономики после COVID-19, который включает фонд восстановления и многолетний бюджетный план ЕС. Изначальное предложение по фонду общим объемом 750 миллиардов евро предполагало распределить субсидии и займы в соотношении 500 и 250 миллиардов евро, соответственно.

Перед началом пленарного заседания глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что подготовил новое предложение для европейских лидеров, которое стало результатом общей трехдневной работы и переговоров.

Согласно проекту этого документа, поступившему в распоряжение журналистов, Мишель предложил снизить с 500 миллиардов до 390 миллиардов евро объем субсидий в создаваемом фонде восстановления европейской экономики. При этом сумма займов вырастет до 360 миллиардов.

Австрия, Дания, Таким образом президент Евросовета пошел на уступки лидерам "бережливой четверки" ( Нидерланды Швеция ), которые выступали категорически против большого объема субсидий в фонде.