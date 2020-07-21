Макрон поприветствовал заключение сделки по антикризисному плану ЕС

Затянувшийся на четыре дня вместо двух саммит Европейского союза завершился рано утром во вторник. Европейские лидеры в течение четырех дней вели сложнейшие переговоры по наполнению, распределению и управлению пакетом для поддержки евроэкономики после COVID-19, который включает фонд восстановления и многолетний бюджетный план ЕС.