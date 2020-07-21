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Макрон поприветствовал заключение сделки по антикризисному плану ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал историческим для Европы день заключения сделки по фонду восстановления экономики ЕС и многолетнему финансовому плану, РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T06:54
евросовет
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евросовет, эммануэль макрон, франция, в мире

Макрон поприветствовал заключение сделки по антикризисному плану ЕС

06:54 21.07.2020
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© REUTERS / Christian Hartmann/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© REUTERS / Christian Hartmann/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал историческим для Европы день заключения сделки по фонду восстановления экономики ЕС и многолетнему финансовому плану,
"Исторический день для Европы", - написал Макрон в Twitter.
Затянувшийся на четыре дня вместо двух саммит Европейского союза завершился рано утром во вторник. Европейские лидеры в течение четырех дней вели сложнейшие переговоры по наполнению, распределению и управлению пакетом для поддержки евроэкономики после COVID-19, который включает фонд восстановления и многолетний бюджетный план ЕС.
Перед началом пленарного заседания глава Евросовета сообщил, что подготовил новое предложение для европейских лидеров, которое стало результатом общей трехдневной работы и переговоров.
Флаги Евросоюза
Вчера, 10:44Сказано в эфире
Политический аналитик: "торговля" между лидерами стран ЕС выглядит дикоЛидеры стран Евросоюза уже несколько дней пытаются договориться о параметрах создаваемого в ЕС фонда восстановления экономики от глубочайшего кризиса. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политический аналитик Павел Шипилин.
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