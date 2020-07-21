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Евросовет согласовал фонд восстановления и многолетний финансовый план
Лидеры Европейского союза смогли достичь согласия по фонду восстановления европейской экономики и многолетнему финансовому плану, написал в Twitter глава... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T06:52
евросовет
шарль мишель
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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евросовет, шарль мишель, в мире

Евросовет согласовал фонд восстановления и многолетний финансовый план

06:52 21.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты и монеты евро различного достоинства
Банкноты и монеты евро различного достоинства
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
БРЮССЕЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Лидеры Европейского союза смогли достичь согласия по фонду восстановления европейской экономики и многолетнему финансовому плану, написал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.
"Соглашение достигнуто!" - сообщил президент Евросовета.

"У нас есть соглашение - и хорошее соглашение! С бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов. Никогда ЕС не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее", - написала в Twitter премьер Бельгии Софи Вильмес

Затянувшийся на четыре дня вместо двух саммит ЕС завершился рано утром во вторник. Европейские лидеры в течение четырех дней вели сложнейшие переговоры по наполнению, распределению и управлению пакетом для поддержки евроэкономики после COVID-19, который включает фонд восстановления и многолетний бюджетный план ЕС.
Перед началом пленарного заседания глава Евросовета сообщил, что подготовил новое предложение для европейских лидеров, которое стало результатом общей трехдневной работы и переговоров.
Ожидается, что итоги будут официально обнародованы главами Евросовета и Еврокомиссии по окончании пленарного заседания.
Глава Европейского совета Шарль Мишель
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