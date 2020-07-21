Евросовет согласовал фонд восстановления и многолетний финансовый план

"У нас есть соглашение - и хорошее соглашение! С бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов. Никогда ЕС не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее", - написала в Twitter премьер Бельгии Софи Вильмес