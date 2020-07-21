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Паводок может подтопить на этой неделе мосты и дороги в шести регионах
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют на этой неделе... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T06:55
россия
всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс)
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
россия, всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс), происшествия

Паводок может подтопить на этой неделе мосты и дороги в шести регионах

06:37 21.07.2020 (обновлено: 06:55 21.07.2020)
2629
© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки
© Фото : МЧС РФ
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют на этой неделе подтопление мостов и автомобильных дорог на территории шести регионов страны из-за сильного дождевого паводка.

"По оценкам ученых института, в период с 20 по 27 июля на территории 10 районов Костромской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской и Псковской областей при прохождении комплекса неблагоприятных метеорологических явлений прогнозируется подтопление пониженных участков местности, низководных мостов и участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что в целях обеспечения транспортного сообщения комиссиям по чрезвычайным ситуациям регионов рекомендовано рассмотреть на заседаниях вопросы заблаговременного проведения организационных и инженерно-технических мероприятий.
Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.
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В Туве паводок разрушил 10 мостов, размыл 12 дорог и подтопил 125 домов
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РоссияВсероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС)Происшествия
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