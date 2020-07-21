Паводок может подтопить на этой неделе мосты и дороги в шести регионах

"По оценкам ученых института, в период с 20 по 27 июля на территории 10 районов Костромской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской и Псковской областей при прохождении комплекса неблагоприятных метеорологических явлений прогнозируется подтопление пониженных участков местности, низководных мостов и участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что в целях обеспечения транспортного сообщения комиссиям по чрезвычайным ситуациям регионов рекомендовано рассмотреть на заседаниях вопросы заблаговременного проведения организационных и инженерно-технических мероприятий.

Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.