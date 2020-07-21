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Силуанов: российское правительство не прибегает к услугами хакеров
Российское правительство не пользуется услугами хакеров, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу CNBC, выразив уверенность в том, что... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T06:15
россия
антон силуанов
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экономика
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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россия, антон силуанов, сша, экономика

Силуанов: российское правительство не прибегает к услугами хакеров

06:15 21.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российское правительство не пользуется услугами хакеров, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу CNBC, выразив уверенность в том, что ложные подозрения в этом не смогут негативно повлиять на российскую экономику.
В минувший четверг Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что работает с США и Канадой над выявлением хакерских атак, затрагивающих фармацевтические компании и ученых, в нескольких странах. По мнению центра, связанные с РФ хакеры пытались похитить в трех странах данные о разработке вакцины от COVID-19. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения, заявив, что Россия не имеет к этой ситуации никакого отношения.
"Нет никаких хакеров, работающих на российское правительство, поэтому наше правительство не принимает во внимание никакие действия хакеров и не координирует их… Я могу еще раз повторить, что, с нашей точки зрения, никаким хакерам не давалось каких-либо особых заданий по доступу к сайтам фармацевтических компаний", - заявил Силуанов, слова которого приводятся на английском языке.
Хакерская атака
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Он отметил, что Россия не старается извлечь выгоду из успехов других стран в разработке вакцины, так как в данный момент пытается разработать свою собственную. По мнению министра, данные подозрения не скажутся на имидже России и не нанесут стране вреда в экономической сфере.
"Каким образом это может сказаться на экономике? Я действительно не думаю, что это каким-то образом скажется на экономике. Мы следуем собственному курсу антикризисных мер, мы будем реализовывать их. Такие отрицательные истории, к сожалению, появляются время от времени", - отметил министр.
Силуанов подчеркнул, что Россия проводит сбалансированную экономическую политику. "У нас нет проблем с сокращением бюджетного дефицита, мы находим собственных внутренних инвесторов. Следует ли нам обратиться к внешним заимствованиям? Посмотрим, все зависит от рыночных условий. Тем не менее, я уверен, что мы сможем осуществить внешние займы по отличным ставкам", - заявил он.
Министр также отметил важность инвестиций в экономику.
"Нам необходимо стимулировать инвесторов. Мы наблюдали оживление активности внутренних инвесторов, и мы всегда рады иностранным инвесторам", - подчеркнул он.
Медицинский работник в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
16 июля, 20:35Сказано в эфире
"Русские хакеры" хотят украсть вакцину – "британские ученые" доказалиХакеры, имеющие отношение к России, хотели украсть данные Британии, США и Канады о разработке вакцины против COVID-19, заявил Центр кибербезопасности Великобритании. Политолог Андрей Манойло в эфире радио Sputnik прокомментировал обвинения британской стороны.
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РоссияАнтон СилуановСШАЭкономика
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