https://ria.ru/20200721/1574624344.html
Исследование: российские банки ужесточили выдачу кредитных карт
Доля одобренных заявок по кредитным картам в России в мае упала до 31%, сократившись за год на 8 процентных пунктов, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T06:05
2020-07-21T06:04
россия
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, общество
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Доля одобренных заявок по кредитным картам в России
в мае упала до 31%, сократившись за год на 8 процентных пунктов, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
Согласно данным компании, в мае текущего года российские банки одобрили лишь 31% от всех поданных заявок на выдачу кредитных карт, когда как в мае прошлого года банки выдали кредитки по 38% обращений.
Количество одобренных заявок. в первую очередь, сократилось из-за ужесточения кредитными организациями политики в целях удержания уровня риска на приемлемом уровне, а также снижения спроса россиян на заемные средства, полагает гендиректор компании Олег Лагуткин. "Первая причина как раз и является первопричиной роста числа отказов по поданным гражданами заявлениям на получение кредитных карт", - добавил он.
В результате российские банки в мае выдали всего лишь 316,7 тысячи кредитных карт, что меньше уровня годом ранее в 2,1 раза. В то же время сократился и общий объем лимитов по выданным картам - на 55,4%, до 23,5 миллиарда рублей.
При этом Лагуткин ожидает, что в будущем все же банки нарастят выдачи: в начале осени, по его прогнозу, банки будут уже выдавать 500-600 тысяч карт.