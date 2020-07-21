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Жительницу ЕАО осудили за "минирование" кафе "Вдрабодан"
Жительницу Биробиджана Еврейской автономной области приговорили к условному сроку за ложное сообщение о "минировании" кафе "Вдрабодан". Об этом сообщили в... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:08
биробиджан
еврейская автономная область
происшествия
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биробиджан
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РИА Новости
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353
60
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биробиджан, еврейская автономная область, происшествия

Жительницу ЕАО осудили за "минирование" кафе "Вдрабодан"

05:59 21.07.2020 (обновлено: 09:08 21.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 21 июл – РИА Новости. Жительницу Биробиджана Еврейской автономной области приговорили к условному сроку за ложное сообщение о "минировании" кафе "Вдрабодан". Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Суд установил, что в апреле 2019 года пьяная клиентка кафе, не желая его покидать его в шесть утра, сказала одному из сотрудников, что в помещении заложена бомба. Работник кафе позвонил в полицию. Прибывшие правоохранители эвакуировали посетителей и персонал. Помещения осмотрели, взрывчатки не нашли.
"Суд признал 42-летнюю женщину виновной в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений. <...> Суд приговорил ее к трем годам двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года", — говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что суд также удовлетворил заявленные гражданские иски о взыскании с осужденной материального ущерба. Сообщается, что женщина признала вину и раскаялась.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
18 июля, 16:53
Пулково работает в штатном режиме после проверки сообщения о минировании
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БиробиджанЕврейская автономная областьПроисшествия
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