https://ria.ru/20200721/1574624285.html
Жительницу ЕАО осудили за "минирование" кафе "Вдрабодан"
Жительницу Биробиджана Еврейской автономной области приговорили к условному сроку за ложное сообщение о "минировании" кафе "Вдрабодан". Об этом сообщили в... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T05:59
2020-07-21T09:08
биробиджан
еврейская автономная область
происшествия
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биробиджан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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биробиджан, еврейская автономная область, происшествия
ХАБАРОВСК, 21 июл – РИА Новости.
Жительницу Биробиджана
Еврейской автономной области приговорили к условному сроку за ложное сообщение о "минировании" кафе "Вдрабодан". Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Суд установил, что в апреле 2019 года пьяная клиентка кафе, не желая его покидать его в шесть утра, сказала одному из сотрудников, что в помещении заложена бомба. Работник кафе позвонил в полицию. Прибывшие правоохранители эвакуировали посетителей и персонал. Помещения осмотрели, взрывчатки не нашли.
"Суд признал 42-летнюю женщину виновной в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений. <...> Суд приговорил ее к трем годам двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года", — говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что суд также удовлетворил заявленные гражданские иски о взыскании с осужденной материального ущерба. Сообщается, что женщина признала вину и раскаялась.