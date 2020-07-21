Жительницу ЕАО осудили за "минирование" кафе "Вдрабодан"

ХАБАРОВСК, 21 июл – РИА Новости. Жительницу Жительницу Биробиджана Еврейской автономной области приговорили к условному сроку за ложное сообщение о "минировании" кафе "Вдрабодан". Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Суд установил, что в апреле 2019 года пьяная клиентка кафе, не желая его покидать его в шесть утра, сказала одному из сотрудников, что в помещении заложена бомба. Работник кафе позвонил в полицию. Прибывшие правоохранители эвакуировали посетителей и персонал. Помещения осмотрели, взрывчатки не нашли.

"Суд признал 42-летнюю женщину виновной в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений. <...> Суд приговорил ее к трем годам двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года", — говорится в сообщении прокуратуры.