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В Токио за сутки выявили более 200 случаев COVID-19
Число новых случаев коронавирусной инфекции в Токио вновь превысило две сотни, сообщила во вторник губернатор столицы Юрико Коикэ. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T05:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, япония, токио, в мире

В Токио за сутки выявили более 200 случаев COVID-19

05:57 21.07.2020
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© AP Photo / Jae C. HongТокио
Токио
© AP Photo / Jae C. Hong
Токио. Архивное фото
ТОКИО, 21 июл - РИА Новости. Число новых случаев коронавирусной инфекции в Токио вновь превысило две сотни, сообщила во вторник губернатор столицы Юрико Коикэ.
"Вопрос сейчас уточняется, но я слышала, что (случаев заражения) более 200, в районе 230. Это много", - приводит ее слова телеканал NHK.
В пятницу в Токио были зафиксированы рекордные 293 новых случая заражения. В субботу число незначительно снизилось до 290, а в воскресенье и понедельник опустилось до 188 и 168 соответственно. Это может быть связано с выходными служб, занимающихся сбором и подсчетом данных.
Из-за рекордного по сравнению с другими регионами роста заболеваемости Токио уже был исключен из программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel, чтобы не допустить расползания инфекции далее по стране.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЯпонияТокиоВ мире
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