В Токио за сутки выявили более 200 случаев COVID-19

В пятницу в Токио были зафиксированы рекордные 293 новых случая заражения. В субботу число незначительно снизилось до 290, а в воскресенье и понедельник опустилось до 188 и 168 соответственно. Это может быть связано с выходными служб, занимающихся сбором и подсчетом данных.