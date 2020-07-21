https://ria.ru/20200721/1574624207.html
В Баргузинском районе Бурятии сняли режим ЧС
Режим ЧС снят в Баргузинском районе Бурятии после стабилизации лесопожарной обстановки, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T05:49
2020-07-21T05:49
республика бурятия
баргузинский район
происшествия
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https://ria.ru/20200721/1574623415.html
республика бурятия
баргузинский район
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, баргузинский район, происшествия
КРАСНОЯРСК, 21 июл – РИА Новости.
Режим ЧС снят в Баргузинском районе Бурятии
после стабилизации лесопожарной обстановки, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.
"В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки в Баргузинском районе, постановлением администрации, режим ЧС снят. Он действовал с 6 июля", - говорится в сообщении.
В республике продолжается дотушивание локализованного очага в Забайкальском нацпарке на площади 2320 гектаров. На тушении работают 143 человека. За сутки зафиксировано четыре новых очага в Иволгинском, Кабанском, Мухоршибирском и Прибайкальском районах. Общая площадь, пройденная огнем, не превысила гектара. На тушение привлечено 56 человек и 14 единиц техники.
Два лесных пожара в Кабанском и Мухоршибирском районах ликвидированы. Еще два очага возгорания в Иволгинском и Прибайкальском районах локализованы, продолжается работа по их дотушиванию.
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим.