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В Баргузинском районе Бурятии сняли режим ЧС
Режим ЧС снят в Баргузинском районе Бурятии после стабилизации лесопожарной обстановки, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T05:49
республика бурятия
баргузинский район
происшествия
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республика бурятия
баргузинский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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республика бурятия, баргузинский район, происшествия

В Баргузинском районе Бурятии сняли режим ЧС

05:49 21.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 21 июл – РИА Новости. Режим ЧС снят в Баргузинском районе Бурятии после стабилизации лесопожарной обстановки, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.
"В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки в Баргузинском районе, постановлением администрации, режим ЧС снят. Он действовал с 6 июля", - говорится в сообщении.
В республике продолжается дотушивание локализованного очага в Забайкальском нацпарке на площади 2320 гектаров. На тушении работают 143 человека. За сутки зафиксировано четыре новых очага в Иволгинском, Кабанском, Мухоршибирском и Прибайкальском районах. Общая площадь, пройденная огнем, не превысила гектара. На тушение привлечено 56 человек и 14 единиц техники.
Два лесных пожара в Кабанском и Мухоршибирском районах ликвидированы. Еще два очага возгорания в Иволгинском и Прибайкальском районах локализованы, продолжается работа по их дотушиванию.
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
03:31
В России за сутки потушили 103 природных пожара
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Республика БурятияБаргузинский районПроисшествия
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