В Баргузинском районе Бурятии сняли режим ЧС

КРАСНОЯРСК, 21 июл – РИА Новости. Режим ЧС снят в Режим ЧС снят в Баргузинском районе Бурятии после стабилизации лесопожарной обстановки, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

"В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки в Баргузинском районе, постановлением администрации, режим ЧС снят. Он действовал с 6 июля", - говорится в сообщении.

В республике продолжается дотушивание локализованного очага в Забайкальском нацпарке на площади 2320 гектаров. На тушении работают 143 человека. За сутки зафиксировано четыре новых очага в Иволгинском, Кабанском, Мухоршибирском и Прибайкальском районах. Общая площадь, пройденная огнем, не превысила гектара. На тушение привлечено 56 человек и 14 единиц техники.

Два лесных пожара в Кабанском и Мухоршибирском районах ликвидированы. Еще два очага возгорания в Иволгинском и Прибайкальском районах локализованы, продолжается работа по их дотушиванию.