В Германии за сутки выявили 522 случая коронавируса

Днем ранее сообщалось о 249 новых случаях заболевания и двух летальных исходах.

Таким образом, по данным института, общее число случаев заражения коронавирусом в ФРГ достигло 202 345, скончались 9090 пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 180 тысяч человек.