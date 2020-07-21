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Распространение нового коронавируса
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Называть COVID-19 сезонным пока рано, считает ученый
Распространение COVID-19 больше провоцируют массовые скопления людей на стадионах или в школах, чем сезонные колебания погоды, считает профессор Сколтеха... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T05:02
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Называть COVID-19 сезонным пока рано, считает ученый

05:02 21.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Распространение COVID-19 больше провоцируют массовые скопления людей на стадионах или в школах, чем сезонные колебания погоды, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
"Сезонными обычно называют те заболевания, которые возвращаются каждый сезон. У нас пока был только один сезон. Во-вторых, степень сезонности этого вируса тоже не известна, насколько его течение или вспышка будет зависеть от того, лето на дворе или зима. Пока мы никаких сильных сигналов в ту или иную сторону не наблюдаем. В США лето в разгаре, а число случаев там растет, в каких-то других странах оно падает", - сказал он РИА Новости.
Базыкин отметил, что, например, для атипичной пневмонии нет сезонности.
"Сильнее сказывается - люди ходят на работу, в школу, на стадион или остаются дома. А от того, какая погода на улице, зависимости мы пока не видим, и я удивлюсь, если она будет очень сильной. Говорить про сезонность рано", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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