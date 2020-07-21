Называть COVID-19 сезонным пока рано, считает ученый

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Распространение COVID-19 больше провоцируют массовые скопления людей на стадионах или в школах, чем сезонные колебания погоды, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
"Сезонными обычно называют те заболевания, которые возвращаются каждый сезон. У нас пока был только один сезон. Во-вторых, степень сезонности этого вируса тоже не известна, насколько его течение или вспышка будет зависеть от того, лето на дворе или зима. Пока мы никаких сильных сигналов в ту или иную сторону не наблюдаем. В США лето в разгаре, а число случаев там растет, в каких-то других странах оно падает", - сказал он РИА Новости.
Базыкин отметил, что, например, для атипичной пневмонии нет сезонности.
"Сильнее сказывается - люди ходят на работу, в школу, на стадион или остаются дома. А от того, какая погода на улице, зависимости мы пока не видим, и я удивлюсь, если она будет очень сильной. Говорить про сезонность рано", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.