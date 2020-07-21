https://ria.ru/20200721/1574623895.html
Стивен Сигал прибыл в Бурятию
Популярный актер Стивен Сигал прибыл в Бурятию, где намерен провести неделю, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T04:59
2020-07-21T04:59
культура
республика бурятия
стивен сигал
общество
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https://ria.ru/20200713/1574305742.html
1
республика бурятия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152595/18/1525951824_0:0:3004:1691_1400x0_80_0_0_0349b73d8c53217aadc9a25f6482c55d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, стивен сигал, общество