Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200721/1574623895.html
Стивен Сигал прибыл в Бурятию
Популярный актер Стивен Сигал прибыл в Бурятию, где намерен провести неделю, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T04:59
культура
республика бурятия
стивен сигал
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152595/18/1525951824_0:0:3004:1691_1400x0_80_0_0_0349b73d8c53217aadc9a25f6482c55d.jpg
https://ria.ru/20200713/1574305742.html
1
республика бурятия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152595/18/1525951824_0:0:3004:1691_1400x0_80_0_0_0349b73d8c53217aadc9a25f6482c55d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152595/18/1525951824_234:0:2965:2048_1400x0_80_0_0_087cca241fd959d1d3c2473701b24b02.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152595/18/1525951824_575:0:2623:2048_1400x0_80_0_0_8f9bbef3a41687ccd2c2aff4496747b1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика бурятия, стивен сигал, общество

Стивен Сигал прибыл в Бурятию

04:59 21.07.2020
3767
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Американский актёр Стивен Сигал
 Американский актёр Стивен Сигал
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Американский актёр Стивен Сигал. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 21 июл – РИА Новости. Популярный актер Стивен Сигал прибыл в Бурятию, где намерен провести неделю, сообщает пресс-служба правительства республики.
"Всемирно известный голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал прибыл в столицу республики Улан-Удэ", - говорится в сообщении.
В правительстве сообщили, что Сигал планирует находиться в регионе неделю. Он собрается посетить центр буддийской традиционной Сангхи России – Иволгинский дацан, где он намерен провести показательную тренировку со спортсменами республики. Кроме того, он ознакомится с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе.
Одним из главных пунктов в программе пребывания Стивена Сигала в Бурятии станет посещение озера Байкал.
Актер, продюсер Стивен Сигал на Петербургском международном экономическом форуме 2019
13 июля, 23:57Распространение нового коронавируса
Стивен Сигал и внучка Диснея предложили поднять им налоги из-за пандемии
7362115
Обсудить 1
КультураРеспублика БурятияСтивен СигалОбщество
Рекомендуем
Логотип мессенджера WhatsApp
В работе WhatsApp произошел глобальный сбой
Марс
Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
Новокузнецк
Жители Новокузнецка выберут место стелы "Город трудовой доблести"
Кошки в вольере на территории приюта для бездомных животных Зоорассвет в Кусково
Роскачество провело повторное исследование корма для кошек
Стенд акции Москва – с заботой об истории в флагманском центре Мои документы в Москве
В центрах госуслуг возобновили акцию "Москва – с заботой об истории"
ЗРС С-300
Российские зенитчики в Абхазии отбили "авианалет" с помощью С-300
Сотрудник полиции
Полиция задержала участников танцев на МКАД
Мужчины у синагоги в Нью-Йорке
Американские демократы рискуют "потерять евреев"
Гарик Харламов
Харламов посмеялся над разводом с Асмус
Гроб
Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Автомобиль
Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
Рубли
В ГД внесли проект о штрафах для банков за нарушения при взыскании долгов
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки
Паводок может подтопить на этой неделе мосты и дороги в шести регионах
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Чите рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:38После падения роуп-джамперов со скалы в Приморье организована проверка
11:37Кадыров пригласил Помпео в Чечню в ответ на включение в "черный список"
11:37Митрополит Иларион: "Беспечное отношение" к COVID-19 в лавре огорчает
11:37Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни до 78 лет
11:36СПЧ направил в Госдуму предложения по статусу особо охраняемых территорий
11:33В Госдуму внесли проект о порядке обезличивания персональных данных
11:33Представитель Сербской церкви епископ Антоний награжден орденом Дружбы
11:32Число умерших пациентов с коронавирусом в Тверской области достигло 120
11:30Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже
11:30В Госдуме прокомментировали заявление об украинском происхождении богов
11:30РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни
11:30Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры
11:30Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года
11:26В КБР рассказали о новых случаях коронавируса
11:24В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 198
11:23В Воронежской области рассказали о новых случаях коронавируса
11:22Прощание с художником Виктором Чижиковым состоится 23 июля
11:20Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
11:19Эксперт оценил возможное сокращение расходов на вооружение в России
11:19Захвативший заложников в украинском Луцке не выдвигал требований
Лента новостейМолния