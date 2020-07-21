https://ria.ru/20200721/1574623870.html
В Чите рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой
Жизни пострадавших в ДТП с маршруткой в центре Читы вне опасности, сообщила журналистам министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T04:51
2020-07-21T04:51
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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чита, происшествия
КРАСНОЯРСК, 21 июл – РИА Новости.
Жизни пострадавших в ДТП с маршруткой в центре Читы
вне опасности, сообщила журналистам министр здравоохранения Забайкальского края
Анна Шангина.
В понедельник региональный главк МВД сообщил, что на перекрестке улиц Амурской и Ленинградской столкнулись Fiat Ducato и Toyota Probox. Маршрутный автобус опрокинулся. Пострадали 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних.
"На сегодняшний день из госпитализированных во взрослую краевую клиническую больницу четырех пациентов состояние пациента, который вчера был в тяжелом состоянии, стабилизировано ближе к средней степени тяжести. Трое пациентов, которые были госпитализированы в удовлетворительном состоянии - их состояние сохраняется. Риска для жизни нет. Был госпитализирован один ребенок в детскую краевую клиническую больницу в средней степени тяжести. Состояние сохраняется средней степени тяжести, но самочувствие удовлетворительное. Оперативных вмешательств не показано. Состояние стабильное", - сказала Шангина.