В Чите рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой

В понедельник региональный главк МВД сообщил, что на перекрестке улиц Амурской и Ленинградской столкнулись Fiat Ducato и Toyota Probox. Маршрутный автобус опрокинулся. Пострадали 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

"На сегодняшний день из госпитализированных во взрослую краевую клиническую больницу четырех пациентов состояние пациента, который вчера был в тяжелом состоянии, стабилизировано ближе к средней степени тяжести. Трое пациентов, которые были госпитализированы в удовлетворительном состоянии - их состояние сохраняется. Риска для жизни нет. Был госпитализирован один ребенок в детскую краевую клиническую больницу в средней степени тяжести. Состояние сохраняется средней степени тяжести, но самочувствие удовлетворительное. Оперативных вмешательств не показано. Состояние стабильное", - сказала Шангина.