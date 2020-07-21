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Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19
COVID-19 не менял своих свойств за время изучения учеными, сообщил РИА Новости профессор Сколтеха Георгий Базыкин. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T04:34
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19

04:34 21.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. COVID-19 не менял своих свойств за время изучения учеными, сообщил РИА Новости профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
"Мы не видим никаких различий в вирусах в зависимости от того, какой у них генотип, надежды свидетельств этого нет. Есть слабый сигнал, что, может быть, одна из мутаций увеличивает способность вируса передаваться (хотя я в этом не уверен, может на 5% увеличивает), но в любом случае этот эффект слабый и это не то, о чем надо волноваться… Пока те мутации, которые происходит, свойства вируса не меняют, и это хорошая новость", - сказал Базыкин.
Он также отметил, что ситуация может измениться. Если вирус начнет эволюционировать, то надо будет менять вакцину.
"Но пока об этом думать рано… Нет научных данных ни о том, что вирус ослабевает, ни о том, что он усиливается. Теория не предсказывает, что он должен ослабевать. Теория, скорее предсказывает, что он будет увеличивать способность передаваться между людьми", - добавил Базыкин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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