Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. COVID-19 не менял своих свойств за время изучения учеными, сообщил РИА Новости профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
"Мы не видим никаких различий в вирусах в зависимости от того, какой у них генотип, надежды свидетельств этого нет. Есть слабый сигнал, что, может быть, одна из мутаций увеличивает способность вируса передаваться (хотя я в этом не уверен, может на 5% увеличивает), но в любом случае этот эффект слабый и это не то, о чем надо волноваться… Пока те мутации, которые происходит, свойства вируса не меняют, и это хорошая новость", - сказал Базыкин.
Он также отметил, что ситуация может измениться. Если вирус начнет эволюционировать, то надо будет менять вакцину.
"Но пока об этом думать рано… Нет научных данных ни о том, что вирус ослабевает, ни о том, что он усиливается. Теория не предсказывает, что он должен ослабевать. Теория, скорее предсказывает, что он будет увеличивать способность передаваться между людьми", - добавил Базыкин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.