Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19

"Мы не видим никаких различий в вирусах в зависимости от того, какой у них генотип, надежды свидетельств этого нет. Есть слабый сигнал, что, может быть, одна из мутаций увеличивает способность вируса передаваться (хотя я в этом не уверен, может на 5% увеличивает), но в любом случае этот эффект слабый и это не то, о чем надо волноваться… Пока те мутации, которые происходит, свойства вируса не меняют, и это хорошая новость", - сказал Базыкин.