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Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
Журнал "За рулем" назвал лучшие полноприводные автомобили с пробегом не дороже миллиона рублей. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:32
россия
авто
за рулем
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, авто, за рулем

Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом

04:10 21.07.2020 (обновлено: 09:32 21.07.2020)
14611
© Depositphotos / rachwalАвтомобиль
Автомобиль
© Depositphotos / rachwal
Автомобиль. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Журнал "За рулем" назвал лучшие полноприводные автомобили с пробегом не дороже миллиона рублей.
На первое место журналисты поставили Hyundai Creta. За миллион рублей можно найти двухлетний экземпляр с пробегом 30–40 тысяч километров. При этом желающим приобрести такой автомобиль лучше выбрать вариант с двухлитровым мотором и автоматической коробкой передач.
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На втором месте оказался кроссовер Renault Kaptur. В данном случае следует отдать предпочтение полному приводу, который доступен в сочетании с двухлитровым мотором, а также механической КПП, пишет издание.
Третью строчку в списке занял Kia Sorento. За миллион рублей это будет шести-семилетний автомобиль с пробегом в 100–120 тысяч километров.
На четвертом месте оказался японский кроссовер Subaru Forester. С указанной суммой можно рассчитывать на машины 2013–2014 годов выпуска, говорится в статье.
Пятое место в списке занял еще один японский кроссовер Mazda CX-5. Отмечается, что за миллион рублей можно найти полноприводную версию 2012–2013 годов с двухлитровым мотором и АКПП.
Далее расположился кроссовер Volvo XC60. С указанным бюджетом можно рассчитывать на автомобиль возрастом семь-восемь лет, в данном случае предпочтение следует отдать версиям с пятицилиндровыми моторами, пишет издание.
На последнем месте оказался Jeep Cherokee. За миллион рублей можно найти пяти-шестилетний экземпляр с пробегом 100–120 тысяч километров, при этом лучше выбрать автомобиль с 2,4-литровым мотором, говорится в материале.
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2722928148
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