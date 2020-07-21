https://ria.ru/20200721/1574623674.html
Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
Журнал "За рулем" назвал лучшие полноприводные автомобили с пробегом не дороже миллиона рублей. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T04:10
2020-07-21T09:32
россия
авто
за рулем
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2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, за рулем
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости.
Журнал "За рулем
" назвал
лучшие полноприводные автомобили с пробегом не дороже миллиона рублей.
На первое место журналисты поставили Hyundai Creta. За миллион рублей можно найти двухлетний экземпляр с пробегом 30–40 тысяч километров. При этом желающим приобрести такой автомобиль лучше выбрать вариант с двухлитровым мотором и автоматической коробкой передач.
На втором месте оказался кроссовер Renault Kaptur. В данном случае следует отдать предпочтение полному приводу, который доступен в сочетании с двухлитровым мотором, а также механической КПП, пишет издание.
Третью строчку в списке занял Kia Sorento. За миллион рублей это будет шести-семилетний автомобиль с пробегом в 100–120 тысяч километров.
На четвертом месте оказался японский кроссовер Subaru Forester. С указанной суммой можно рассчитывать на машины 2013–2014 годов выпуска, говорится в статье.
Пятое место в списке занял еще один японский кроссовер Mazda CX-5. Отмечается, что за миллион рублей можно найти полноприводную версию 2012–2013 годов с двухлитровым мотором и АКПП.
Далее расположился кроссовер Volvo XC60. С указанным бюджетом можно рассчитывать на автомобиль возрастом семь-восемь лет, в данном случае предпочтение следует отдать версиям с пятицилиндровыми моторами, пишет издание.
На последнем месте оказался Jeep Cherokee. За миллион рублей можно найти пяти-шестилетний экземпляр с пробегом 100–120 тысяч километров, при этом лучше выбрать автомобиль с 2,4-литровым мотором, говорится в материале.