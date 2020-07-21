Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Журнал " Журнал " За рулем назвал лучшие полноприводные автомобили с пробегом не дороже миллиона рублей.

На первое место журналисты поставили Hyundai Creta. За миллион рублей можно найти двухлетний экземпляр с пробегом 30–40 тысяч километров. При этом желающим приобрести такой автомобиль лучше выбрать вариант с двухлитровым мотором и автоматической коробкой передач.

На втором месте оказался кроссовер Renault Kaptur. В данном случае следует отдать предпочтение полному приводу, который доступен в сочетании с двухлитровым мотором, а также механической КПП, пишет издание.

Третью строчку в списке занял Kia Sorento. За миллион рублей это будет шести-семилетний автомобиль с пробегом в 100–120 тысяч километров.

На четвертом месте оказался японский кроссовер Subaru Forester. С указанной суммой можно рассчитывать на машины 2013–2014 годов выпуска, говорится в статье.

Пятое место в списке занял еще один японский кроссовер Mazda CX-5. Отмечается, что за миллион рублей можно найти полноприводную версию 2012–2013 годов с двухлитровым мотором и АКПП.

Далее расположился кроссовер Volvo XC60. С указанным бюджетом можно рассчитывать на автомобиль возрастом семь-восемь лет, в данном случае предпочтение следует отдать версиям с пятицилиндровыми моторами, пишет издание.