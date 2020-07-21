Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением

"Мы наблюдали с радостью и огромной гордостью за успешным стартом зонда "Надежда", мысль о котором родилась в нашем государстве, а дизайн и производство его основных частей шло при участии эмиратских молодых кадров. Зонд представляет собой национальное и арабское достижение на качественно новом высоком уровне, успех наших сыновей и дочерей, которые прокладывают нашему государству центральное место в регионе в области космических технологий", - написал Аль Нахайян в Twitter.