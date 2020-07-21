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Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
Запуск первого зонда ОАЭ к Марсу представляет собой национальное и арабское достижение, заявил президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T04:10
хочу стать космонавтом
хаззаа аль-мансури
космос - риа наука
оаэ
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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хаззаа аль-мансури, космос - риа наука, оаэ

Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением

04:10 21.07.2020
4223
© NASAМарс
Марс
© NASA
Марс
ДОХА, 21 июл - РИА Новости. Запуск первого зонда ОАЭ к Марсу представляет собой национальное и арабское достижение, заявил президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян.
Ракета-носитель H-IIA с космическим зондом Hope ("Надежда"), созданным инженерами ОАЭ, в понедельник успешно стартовала из космического центра японского острова Танэгасима. Впоследствии зонд отделился от ракеты-носителя и начал подавать сигнал. До этого из-за непогоды старт ракеты переносился несколько раз.

"Мы наблюдали с радостью и огромной гордостью за успешным стартом зонда "Надежда", мысль о котором родилась в нашем государстве, а дизайн и производство его основных частей шло при участии эмиратских молодых кадров. Зонд представляет собой национальное и арабское достижение на качественно новом высоком уровне, успех наших сыновей и дочерей, которые прокладывают нашему государству центральное место в регионе в области космических технологий", - написал Аль Нахайян в Twitter.

Полностью сконструированный арабскими учеными и инженерами зонд, как планируется, достигнет Красной планеты в 2021 году, когда ОАЭ будут отмечать 50-летие со дня основания государства. Эмиратские власти называют это первой арабской миссией к Марсу и придумали девиз, начертанный внутри зонда: "Нет ничего невозможного".
ОАЭ запланировали на ближайшие годы обширную программу освоения космоса, которая началась в прошлом году с отправки на МКС первого эмиратского космонавта Хаззаа аль-Мансури. В настоящее время они ведут отбор новых кандидатов в эмиратский космический отряд и планируют основать на Марсе поселение.
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Хочу стать космонавтомХаззаа аль-МансуриКосмос - РИА НаукаОАЭ
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