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Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
Загар в солярии позволяет быстро получить "отпускной" бронзовый цвет кожи, но в придачу можно получить серьезные проблемы со здоровьем, заявил в интервью радио... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:53
россия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, общество

Медик объяснил, кому пора забыть о солярии

04:07 21.07.2020 (обновлено: 08:53 21.07.2020)
2460
CC0 / 43965 / Солярий
Солярий
CC0 / 43965 /
Солярий. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Загар в солярии позволяет быстро получить "отпускной" бронзовый цвет кожи, но в придачу можно получить серьезные проблемы со здоровьем, заявил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, хирург-онколог Константин Титов.
Солярий – такое же ультрафиолетовое излучение, как и естественное солнце, только в искусственных условиях. Поэтому людям, которым противопоказан загар, в первую очередь тем, у кого очень светлая кожа, нужно отказаться от походов в солярий.

"Людям с очень светлой кожей молочного оттенка с веснушками или с множественными родинками — рыжеволосым и истинным блондинам – загар вообще противопоказан. У них загар не способен сформироваться из-за фототипа кожи, вместо этого формируется солнечный ожог. Ожог вызывает фазу острого воспаления, затем возникают мутации в клетках кожи (их генетические перестройки), что может привести с течением времени, через 20-40 лет, к развитию злокачественной опухоли – меланомы или рака кожи. Меланома среди онкологических заболеваний кожи наиболее агрессивна и опасна и отвечает за 80% смертей в этой группе новообразований ", – сказал Константин Титов.

Сам по себе загар мало полезен, отметил профессор онколог. По его словам, в Германии и некоторых штатах США до 18 лет вообще запрещено посещать солярий.
"В любом случае, чтобы загар формировался, кожа должна пройти через фазу термического ожога. Покраснение кожи – ожог первой степени, а образование волдырей – ожог второй степени. После этого в коже погибают иммунные клетки, снижается ее эластичность кожи, наступает преждевременное старение, то есть появляются морщины, пигментные пятна, и возникает сухость кожи. Если человек получил большой солнечный ожог, то какое-то время иммунитет будет снижен, он будет чаще болеть простудными заболеваниями", – рассказал радио Sputnik Константин Титов.
Девушка в солярии
21 июня, 10:00Акценты
Мода на смерть. Загар – это не только красивоМода на загар вывела меланому в лидеры среди злокачественных опухолей. Есть ли спасение от этого агрессивного и опасного недуга?
На соляриях также надо размещать предупредительные таблички, как и на пачках сигарет, уверен профессор.
"Сигареты вызывают рак легкого и ряд других видов рака, и вы предупреждены. Соответственно на входе в солярий тоже надо написать: у светлокожих людей при чрезмерном загаре спустя время может развиться онкологическое заболевание кожи. Некоторые российские СПА-салоны не выполняют ГОСТ и не меняют вовремя лампы. А если их не менять в установленный срок, то ультрафиолетовое излучение будет более интенсивным. Тогда за короткое время можно получить большую дозу ультрафиолета", – предупредил собеседник радиостанции.
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