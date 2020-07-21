Медик объяснил, кому пора забыть о солярии

"Людям с очень светлой кожей молочного оттенка с веснушками или с множественными родинками — рыжеволосым и истинным блондинам – загар вообще противопоказан. У них загар не способен сформироваться из-за фототипа кожи, вместо этого формируется солнечный ожог. Ожог вызывает фазу острого воспаления, затем возникают мутации в клетках кожи (их генетические перестройки), что может привести с течением времени, через 20-40 лет, к развитию злокачественной опухоли – меланомы или рака кожи. Меланома среди онкологических заболеваний кожи наиболее агрессивна и опасна и отвечает за 80% смертей в этой группе новообразований ", – сказал Константин Титов.