Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права

"Британская сторона пошла еще дальше по неверному пути, игнорируя официальную позицию Китая.... Она еще раз нарушила международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения, и открыто вмешалась во внутренние дела Китая, пытаясь сорвать осуществление закона о национальной безопасности в Гонконге и подорвать процветание и стабильность города. Китайская сторона решительно осуждает и решительно выступает против этого", - говорится в заявлении пресс-секретаря.

В нем также подчеркивается, что правительство Китая остается "неизменным в своей решимости осуществить закон о национальной безопасности для Гонконга, защитить национальный суверенитет, интересы безопасности и развития, а также противостоять внешнему вмешательству".

"Китай будет решительно сопротивляться любому шагу, который вмешивается в его внутренние дела... Китай настоятельно призывает британскую сторону немедленно прекратить вмешательство в дела Гонконга, которые являются внутренними делами Китая, в любой форме. Великобритания встретиться с последствиями, если будет настаивать на том, чтобы идти по неверному пути", - подчеркнули в посольстве.

Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.