Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574623517.html
Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
Посольство Китая в Великобритании выступило с осуждением решения властей Соединенного Королевства приостановить на неопределенный срок экстрадицию в Гонконг,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T03:51
великобритания
гонконг
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40778/68/407786893_0:214:4001:2464_1400x0_80_0_0_8f107cf3628957aabac5352f00c0e6cf.jpg
https://ria.ru/20200610/1572718046.html
https://ria.ru/20190810/1557373522.html
великобритания
гонконг
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40778/68/407786893_0:214:4001:2464_1400x0_80_0_0_8f107cf3628957aabac5352f00c0e6cf.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40778/68/407786893_220:0:3769:2662_1400x0_80_0_0_d584753f6695d97320904af89cc48fdc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40778/68/407786893_664:0:3326:2662_1400x0_80_0_0_8407eb494993886a83d41ba0af603dde.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великобритания, гонконг, китай, в мире

Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права

03:51 21.07.2020
2663
© Alex Ogle / AFPГонконг
Гонконг
© Alex Ogle / AFP
Гонконг
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Посольство Китая в Великобритании выступило с осуждением решения властей Соединенного Королевства приостановить на неопределенный срок экстрадицию в Гонконг, назвав это нарушением международного права и норм, следует из заявления пресс-секретаря посольства.
Ранее глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил, что после консультаций с министром внутренних дел, который принимает решения по экстрадиции, министром юстиции и генпрокурором правительство Великобритании решило приостановить действие соглашения об экстрадиции - незамедлительно и на неопределенный срок. Рааб подчеркнул, что власти Британии не намерены восстанавливать действие этих договоренностей до тех пор, "пока не получат четкие и прочные гарантии того, что в отношении экстрадируемых из Британии граждан не будут допускаться злоупотребления с использованием закона о нацбезопасности".
"Британская сторона пошла еще дальше по неверному пути, игнорируя официальную позицию Китая.... Она еще раз нарушила международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения, и открыто вмешалась во внутренние дела Китая, пытаясь сорвать осуществление закона о национальной безопасности в Гонконге и подорвать процветание и стабильность города. Китайская сторона решительно осуждает и решительно выступает против этого", - говорится в заявлении пресс-секретаря.
Госсекретарь США Майк Помпео
10 июня, 00:07
Помпео обвинил Китай в давлении на Великобританию через Huawei
В нем также подчеркивается, что правительство Китая остается "неизменным в своей решимости осуществить закон о национальной безопасности для Гонконга, защитить национальный суверенитет, интересы безопасности и развития, а также противостоять внешнему вмешательству".
"Китай будет решительно сопротивляться любому шагу, который вмешивается в его внутренние дела... Китай настоятельно призывает британскую сторону немедленно прекратить вмешательство в дела Гонконга, которые являются внутренними делами Китая, в любой форме. Великобритания встретиться с последствиями, если будет настаивать на том, чтобы идти по неверному пути", - подчеркнули в посольстве.
Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила предотвращения, пресечения и наказания четырех видов преступлений, совершаемых в Гонконге, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность. Закон вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. Пекин неоднократно заявлял, что вопрос Гонконга - это внутреннее дело Китая.
Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.
Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг
10 августа 2019, 14:44
Китай потребовал от Великобритании прекратить вмешательство в дела Гонконга
5911004
Обсудить 0
ВеликобританияГонконгКитайВ мире
Рекомендуем
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В "Сколтехе" рассказали, как коронавирус попал в российские города
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
Автомобиль
Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
Логотип мессенджера WhatsApp
В работе WhatsApp произошел глобальный сбой
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
Гарик Харламов
Харламов посмеялся над разводом с Асмус
Солярий
Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
Автосалон
Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
Джозеф Байден
Байден заявил, что не потерпит вмешательства в выборы со стороны России
Глава Пентагона Марк Эспер
США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
Сотрудники в лаборатории
У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
Американский актёр Стивен Сигал
Стивен Сигал прибыл в Бурятию
ЗРС С-300
Российские зенитчики в Абхазии отбили "авианалет" с помощью С-300
Александр Беляев
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:37Митрополит Иларион: "Беспечное отношение" к COVID-19 в лавре огорчает
11:37Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни до 78 лет
11:36СПЧ направил в Госдуму предложения по статусу особо охраняемых территорий
11:33В Госдуму внесли проект о порядке обезличивания персональных данных
11:33Представитель Сербской церкви епископ Антоний награжден орденом Дружбы
11:32Число умерших пациентов с коронавирусом в Тверской области достигло 120
11:30Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже
11:30В Госдуме прокомментировали заявление об украинском происхождении богов
11:30РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни
11:30Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры
11:30Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года
11:26В КБР рассказали о новых случаях коронавируса
11:24В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 198
11:23В Воронежской области рассказали о новых случаях коронавируса
11:22Прощание с художником Виктором Чижиковым состоится 23 июля
11:20Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
11:19Эксперт оценил возможное сокращение расходов на вооружение в России
11:19Захвативший заложников в украинском Луцке не выдвигал требований
11:18Фрегат "Адмирал Касатонов" вошел в состав ВМФ
11:17МИД Китая ответил на обвинения штаба Трампа в адрес TikTok
Лента новостейМолния