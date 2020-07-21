https://ria.ru/20200721/1574623415.html
В России за сутки потушили 103 природных пожара
Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 103 природных пожара на площади более 17,2 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T03:31
2020-07-21T03:31
россия
база охраны лесов "авиалесоохрана"
происшествия
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россия
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, база охраны лесов "авиалесоохрана", происшествия