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В России за сутки потушили 103 природных пожара
Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 103 природных пожара на площади более 17,2 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T03:31
россия
база охраны лесов "авиалесоохрана"
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, база охраны лесов "авиалесоохрана", происшествия

В России за сутки потушили 103 природных пожара

03:31 21.07.2020
600
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 103 природных пожара на площади более 17,2 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 20.07.2020 в России ликвидировано 103 лесных пожара на площади 17 283 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи 21 июля в РФ действовало 129 лесных пожаров на площади 20 404 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров была зафиксирована в Ханты-Мансийском автономном округе, там действовали 19 пожаров на площади более 9 тысяч гектаров.
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РоссияБаза охраны лесов "Авиалесоохрана"Происшествия
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