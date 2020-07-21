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Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
Каждый пятый купленный в кредит в России автомобиль в первом полугодии текущего года был отечественного производства, а еще 18% - автомобили корейских марок,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T03:29
россия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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россия, общество

Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит

03:29 21.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтосалон
Автосалон
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Автосалон. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Каждый пятый купленный в кредит в России автомобиль в первом полугодии текущего года был отечественного производства, а еще 18% - автомобили корейских марок, подсчитали для РИА Новости в финансовом маркетплейсе "Юником 24".
"Россияне в кредит чаще всего берут автомобили отечественного производства (20%). В частности, на марку Lada приходиться около 95% из общей доли российского автопрома, на который был оформлен целевой кредит. Далее идут корейские автомобили (Kia, Hyundai) - 18%", - выяснили эксперты.
На третьем месте расположились автомобили немецкого производства, наиболее популярной маркой среди которых является Volkswagen, на них приходится 15% всех выданных российскими банками автокредитов.
Эксперты отмечают, что более трети всех ссуд на покупку автомобилей оформлено заемщиками в возрасте от 25 до 35 лет, а еще 30% оформили россияне в возрастной группе 35-45 лет. На третьем месте с 16% ссуд находятся автолюбители в возрасте 46-50 лет.
При этом на россиян старше 50 лет приходится всего лишь около 10% от всех оформленных автокредитов, а на самых молодых заемщиков в возрасте от 18 до 24 лет - 9% ссуд.
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