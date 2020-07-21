Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца

"Иногда кличка для любимого питомца приходит на ум сама собой при первой встрече с собакой. Кому-то приходится долго выбирать и терзаться в сомнениях. Понаблюдайте за питомцем: быть может, характер, повадки или характерные внешние признаки подскажут вам будущее имя для вашей собаки. Какую бы кличку вы ни выбрали, вложите в нее любовь и увидите, как она отзовется у вашего четвероногого друга", - отметил глава РКФ.